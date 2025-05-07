Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan BYD, Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni BYD Mayıs fiyat listesini duyurdu. Markanın ülkemizdeki elektrikli ve hibrit otomobil modellerine yönelik yaptığı bu güncelleme, bir dizi zam içeriyor ve sıfır araba almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Peki BYD DOLPHIN zamlandı mı? BYD SEAL U DM-i fiyatı ne kadar oldu?

BYD Mayıs Fiyat Listesi

BYD tarafından açıklanan BYD Mayıs fiyat listesi, markanın Türkiye’de satışa sunduğu tüm modelleri kapsıyor ve her bir modelin farklı donanım seviyeleri için yeni fiyat etiketlerini ortaya koyuyor. Artan otomobil fiyatları gündeminde, BYD‘nin bu güncellemesi özellikle elektrikli araç pazarında önemli bir referans noktası oluşturuyor. BYD DOLPHIN Mayıs Fiyat Listesi

BYD DOLPHIN, markanın kompakt sınıftaki tamamen elektrikli modeli olarak şehir içi kullanım için ideal özellikler sunuyor. Güncellenen BYD Mayıs fiyat listesi ile DOLPHIN modelinin yeni fiyatları şu şekilde:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı (TL) 150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.365.000 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.470.000

BYD ATTO3 Mayıs Fiyat Listesi

BYD ATTO3, C-SUV segmentinde yer alan bir diğer tamamen elektrikli model olup, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte ATTO3’ün BYD Mayıs fiyat listesi içindeki yeri:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı (TL) 150kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.710.000

BYD SEAL U 2025 Fiyat Listesi

BYD SEAL U EV, markanın D-SUV segmentindeki iddialı tam elektrikli oyuncusu olarak öne çıkıyor. Bu modelin BYD Mayıs fiyat listesi ile gelen yeni fiyatı aşağıdaki gibidir:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı (TL) 160kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.925.000

BYD SEAL U DM-i Mayıs Fiyat Listesi

BYD SEAL U DM-i, şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle hem elektrikli hem de benzinli motorun avantajlarını sunuyor. Geçtiğimiz ay bazı popüler modellerden bile fazla satarak dikkatleri üzerine çeken SEAL U DM-i, yeni BYD Mayıs fiyat listesi ile artık bir önceki aya göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu durum, modelin “uygun fiyatlı” algısını bir miktar değiştirmiş durumda. İşte bu popüler hibrit modelin güncel fiyatları:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı (TL) 1.5L, Hibrit Design, Otomatik 2.115.000 1.5L Turbo, Hibrit Design (4×4), Otomatik 2.845.000

BYD SEAL AWD Mayıs Fiyat Listesi

Performans odaklı tamamen elektrikli sedan BYD SEAL AWD, dört tekerlekten çekiş sistemi ve yüksek gücüyle öne çıkıyor. Modelin BYD Mayıs fiyat listesi içindeki yeni fiyatı şu şekildedir:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı (TL) 390kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 3.090.000

BYD HAN Mayıs Fiyat Listesi

BYD HAN, markanın lüks segmentteki tamamen elektrikli sedanı olarak sofistike tasarımı ve üstün teknolojileri bir araya getiriyor. BYD Mayıs fiyat listesi ile HAN modelinin fiyatı da güncellendi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı (TL) 380kW, Elektrikli Executive, Otomatik 3.750.000

BYD TANG Mayıs Fiyat Listesi

Geniş iç hacmi ve 7 koltuklu oturma kapasitesi sunabilen tamamen elektrikli SUV BYD TANG, büyük aileler için dikkat çekici bir seçenek. BYD Mayıs fiyat listesi TANG için aşağıdaki fiyatı işaret ediyor:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı (TL) 380kW, Elektrikli Flagship, Otomatik 4.220.000

Yukarıda sunulan BYD Mayıs fiyat listesi, markanın Türkiye’deki güncel fiyat politikasını yansıtmaktadır. Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, seçilecek ekstra donanımlar veya kampanyalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel ve net bilgi için BYD yetkili satıcıları ile iletişime geçmeniz önerilir. Bu BYD Mayıs fiyat listesi, piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen zamanlarda farklılık gösterebilir.

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