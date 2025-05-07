Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan BYD, Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni BYD Mayıs fiyat listesini duyurdu. Markanın ülkemizdeki elektrikli ve hibrit otomobil modellerine yönelik yaptığı bu güncelleme, bir dizi zam içeriyor ve sıfır araba almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Peki BYD DOLPHIN zamlandı mı? BYD SEAL U DM-i fiyatı ne kadar oldu?
BYD Mayıs Fiyat Listesi
BYD tarafından açıklanan BYD Mayıs fiyat listesi, markanın Türkiye’de satışa sunduğu tüm modelleri kapsıyor ve her bir modelin farklı donanım seviyeleri için yeni fiyat etiketlerini ortaya koyuyor. Artan otomobil fiyatları gündeminde, BYD‘nin bu güncellemesi özellikle elektrikli araç pazarında önemli bir referans noktası oluşturuyor. BYD DOLPHIN Mayıs Fiyat Listesi
BYD DOLPHIN, markanın kompakt sınıftaki tamamen elektrikli modeli olarak şehir içi kullanım için ideal özellikler sunuyor. Güncellenen BYD Mayıs fiyat listesi ile DOLPHIN modelinin yeni fiyatları şu şekilde:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı (TL)
|150 kW, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.365.000
|150 kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|1.470.000
BYD ATTO3 Mayıs Fiyat Listesi
BYD ATTO3, C-SUV segmentinde yer alan bir diğer tamamen elektrikli model olup, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte ATTO3’ün BYD Mayıs fiyat listesi içindeki yeri:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı (TL)
|150kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|1.710.000
BYD SEAL U 2025 Fiyat Listesi
BYD SEAL U EV, markanın D-SUV segmentindeki iddialı tam elektrikli oyuncusu olarak öne çıkıyor. Bu modelin BYD Mayıs fiyat listesi ile gelen yeni fiyatı aşağıdaki gibidir:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı (TL)
|160kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|1.925.000
BYD SEAL U DM-i Mayıs Fiyat Listesi
BYD SEAL U DM-i, şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle hem elektrikli hem de benzinli motorun avantajlarını sunuyor. Geçtiğimiz ay bazı popüler modellerden bile fazla satarak dikkatleri üzerine çeken SEAL U DM-i, yeni BYD Mayıs fiyat listesi ile artık bir önceki aya göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu durum, modelin “uygun fiyatlı” algısını bir miktar değiştirmiş durumda. İşte bu popüler hibrit modelin güncel fiyatları:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı (TL)
|1.5L, Hibrit
|Design, Otomatik
|2.115.000
|1.5L Turbo, Hibrit
|Design (4×4), Otomatik
|2.845.000
BYD SEAL AWD Mayıs Fiyat Listesi
Performans odaklı tamamen elektrikli sedan BYD SEAL AWD, dört tekerlekten çekiş sistemi ve yüksek gücüyle öne çıkıyor. Modelin BYD Mayıs fiyat listesi içindeki yeni fiyatı şu şekildedir:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı (TL)
|390kW, Elektrikli
|Excellence, Otomatik
|3.090.000
BYD HAN Mayıs Fiyat Listesi
BYD HAN, markanın lüks segmentteki tamamen elektrikli sedanı olarak sofistike tasarımı ve üstün teknolojileri bir araya getiriyor. BYD Mayıs fiyat listesi ile HAN modelinin fiyatı da güncellendi:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı (TL)
|380kW, Elektrikli
|Executive, Otomatik
|3.750.000
BYD TANG Mayıs Fiyat Listesi
Geniş iç hacmi ve 7 koltuklu oturma kapasitesi sunabilen tamamen elektrikli SUV BYD TANG, büyük aileler için dikkat çekici bir seçenek. BYD Mayıs fiyat listesi TANG için aşağıdaki fiyatı işaret ediyor:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı (TL)
|380kW, Elektrikli
|Flagship, Otomatik
|4.220.000
Yukarıda sunulan BYD Mayıs fiyat listesi, markanın Türkiye’deki güncel fiyat politikasını yansıtmaktadır. Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, seçilecek ekstra donanımlar veya kampanyalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel ve net bilgi için BYD yetkili satıcıları ile iletişime geçmeniz önerilir. Bu BYD Mayıs fiyat listesi, piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen zamanlarda farklılık gösterebilir.
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