Ghost of Yotei, yeni bir kahraman, karla kaplı topraklarda intikam ateşiyle yükseliyor. PlayStation 5’e özel olarak geliştirilen bu epik yapım, Japonya’nın en karanlık köşelerinde geçen sürükleyici bir hikâyeyi gözler önüne seriyor. Peki, Ghost of Yotei konusu ne, ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?

Ghost of Yotei Fragmanı yayınlandı!

Ghost of Yotei duyuru fragmanı, PlayStation State of Play etkinliğinde yayınlandı. Fragman, Yōtei Dağı‘nın eteklerinde geçen etkileyici manzaraları, Atsu‘nun savaş sahnelerini ve oyunun görsel estetiğini gözler önüne seriyor.

Ghost of Yotei Konusu ne?

Ghost of Yotei‘nin hikayesi, ailesi Yōtei Altılısı adlı bir çete tarafından katledilen ve intikam yemini eden Atsu adlı bir savaşçının etrafında şekilleniyor. Atsu, 16 yıl süren bir hazırlığın ardından, intikamını almak için Ezo topraklarına geri dönüyor. Oyuncular, Atsu’nun geçmişiyle yüzleşmesini sağlayacak yeni bir oynanış mekaniğiyle tanışacaklar. Ghost of Yotei, oyunculara açık dünya deneyimi sunarak, görevleri kendi tercih ettikleri sırayla tamamlama özgürlüğü veriyor.

Ghost of Yotei Ne zaman çıkacak?

Ghost of Yotei, 2 Ekim 2025 tarihinde yalnızca PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Oyunun ön sipariş süreci 2 Mayıs 2025’te başlamış olup, farklı sürümlerle oyuncuların beğenisine sunulacak. Henüz bir Xbox ya da PC sürümü hakkında bir bilgi yok.

Ghost of Yotei Fiyatı ne olacak?

Ghost of Yotei‘nin Türkiye için belirlenen ön sipariş fiyatı 2.799 TL olarak açıklandı. Oyunun Standart, Dijital Deluxe ve Koleksiyoncu sürümleri mevcut olacak. Koleksiyoncu sürümü, dijital ve fiziksel bonus içerikler sunacak ancak fiziksel disk içermeyecek.

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Ghost of Yotei, PlayStation 5‘in sunduğu yeni nesil teknolojilerden tam anlamıyla faydalanarak, oyunculara unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Atsu‘nun hikayesi ve Yōtei Altılısı‘na karşı verdiği mücadele, oyuncuları derin bir intikam yolculuğuna çıkaracak.

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