Avrupa Komisyonu, Meta‘nın sahibi olduğu WhatsApp habercisinin Avrupa Birliği kurallarına uymayı ve kullanıcılarına karşı daha şeffaf olmayı kabul ettiğini duyurdu. 2021‘de mesajlaşma hizmetine 225 milyon Euro tutarında ceza verdi. WhatsApp, güncellemeleri konusunda daha şeffaf olmayı ve kullanıcıların bunları reddetmesini kolaylaştırmayı kabul etti. Kullanıcıların kişisel verilerinin, Facebook dahil üçüncü taraflarla veya meta şirketlerle reklam amacıyla paylaşılmayacağını onayladılar.

Bu karar, AB tüketici koruma kurumları ve Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmelerin ardından verildi. İsveç Tüketiciyi Koruma Kurumu ve İrlanda Rekabet ve Tüketici Komisyonu diyaloğu kolaylaştırdı. CPC Network, Avrupa Tüketici Örgütü ve üye derneklerinden sekizi tarafından WhatsApp’ın hizmet şartları ve gizlilik politikası güncellemelerine ilişkin haksız uygulamalar iddiasıyla uyarıldıktan sonra ilk olarak Ocak 2022’de WhatsApp ile iletişime geçti.

Haziran 2022’de CPC Network, WhatsApp’a, WhatsApp’ın iş modeli ve kullanıcıların kişisel verilerinden para kazanıp kazanmadıkları hakkında net bilgi taleplerini yineleyen ikinci bir mektup gönderdi. CPC Network ve Komisyon ile yapılan görüşmelerin ardından WhatsApp, kullanıcıların kişisel verilerini reklam amacıyla kullanmadıklarını doğruladı.

CPC, WhatsApp’ın bu vaatleri nasıl yerine getirdiğini yakından izleyecek. CPC, gelecekteki politika güncellemeleri sırasında WhatsApp’ın bu taahhütleri uygulamasını izleyecek ve gerekirse para cezaları uygulamak da dahil olmak üzere uyumluluğu uygulayacaktır. Komisyonun yakın tarihli çalışması ve karanlık kalıplar üzerine CPC taraması, birçok şirketin, bir hizmetin aboneliğinden çıkmayı abone olmaktan daha zor hale getirmek gibi bu etik olmayan uygulamaları kullandığını ortaya çıkardı. Komisyonun desteğiyle CPC, yasa dışı uygulamaların olduğu yerlerde ele alınmasına yönelik çabalarını yoğunlaştırmaya devam edecektir.

We welcome WhatsApp’s commitments to change its practices to comply with EU rules, informing users better and respecting their choices on contract updates.

EU consumers have a right to understand what they agree to and what that choice concretely entails.#EU4Consumers

— European Commission (@EU_Commission) March 6, 2023