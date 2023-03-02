Instagram, giriş bilgilerinizi güvende tutmak ve ayrıca Instagram hesabınıza kimin giriş yapacağını kontrol altında tutmanızı sağlamak için tasarlanmış bir dizi güvenlik özelliği ile geliyor.

Instagram hesabınızı bilgisayar korsanlarına karşı güvende tutmak ve hesabınıza yetkisiz erişimi durdurmak için Instagram hesabınızda etkinleştirebileceğiniz bir dizi güvenlik özelliği vardır.

Hangi cihazların Instagram hesabınıza erişimi olduğunu ve bu cihazların hesabınıza ne zaman giriş yaptığını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzda Instagram giriş etkinliğinizi nasıl kontrol edebilirsiniz?

Instagram giriş etkinliğinizi bir iPhone veya Android telefonda kontrol etmek için, cihazınızda uygulamayı açın ve hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra iPhone veya Android cihazınızda Instagram ana sayfasını açın ve ardından alttaki içinde yüz olan daireyi seçin.

Ekranınızın sağ üst kısmında birbirinin üzerinde üç çizgi göreceksiniz, bunlara tıklayın ve ardından Ayarlar’ı seçin.

Şimdi Güvenlik’i ve ardından Giriş Etkinliği‘ni seçin, Instagram şimdi size iPhone veya Android telefonunuzdaki son girişlerinizin bir listesini gösterecektir.

Daha sonra en üstte konumu gösteren bazı haritaların bulunduğu bir liste göreceksiniz, bunların yanında size Bu Bendim veya Bu Değildi şeklinde iki seçenek sunulacaktır.

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Bu Benimdi seçeneğini seçerseniz, o cihaz hesabınızda oturum açmış olarak kalacaktır. Tanımadığınız bir cihaz ve konum görürseniz Bu Ben Değildim’i seçin, bu cihaz hesabınızdan çıkış yapacaktır.

Bu Ben Değildim seçeneğini seçerseniz, hesabınıza giriş yapmış ve tanımadığınız bir cihaz ve konum tespit ettiyseniz şifrenizi değiştirmek iyi bir fikir olabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi Instagram web sitesinde bulabilirsiniz.

Mac veya PC’nizde Instagram giriş etkinliğini kontrol etme

Mac veya PC’de giriş etkinliğinizi kontrol etmenin en iyi yolu bir web tarayıcısı kullanmaktır. Bunu yapmak için PC veya Mac’inizdeki web tarayıcınızı kullanarak Instagram’ı açın.

Tarayıcınızda Instagram hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun ve ardından sol alt menüden Profil’i seçin. Şimdi ekranınızın sağ üst köşesindeki Profili Düzenle’nin yanındaki Ayarlar simgesini seçin ve yeni bir menü görünecektir.

Menüden Giriş Etkinliği’ni seçtiğinizde, son hesap girişlerinizin ve etkinliklerinizin tüm ayrıntılarını içeren yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Bunların her birinde, mobil uygulamada olduğu gibi size aynı seçenekler sunulur; Bu Bendim veya Bu Ben Değildim’i seçebilirsiniz.

Hesabınıza tanımadığınız bir cihazdan ve yerden giriş yapıldığını tespit ederseniz, Bu Ben Değildim seçeneğini seçin ve bu cihaz hesabınızdan çıkış yapacaktır. Hesabınıza giriş yapmak için kullanmadığınız bir cihaz için bu seçeneği seçerseniz, Instagram şifrenizi kesinlikle değiştirmelisiniz.

Sonuç

Giriş geçmişinizi nasıl kontrol edeceğinize ve Instagram hesabınızı hangi cihazların ve konumların kullandığını nasıl öğreneceğinize ilişkin bu kılavuzu yararlı bulacağınızı umuyoruz. Herhangi bir yorumunuz, öneriniz veya sorunuz varsa, lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve bize bildirin,