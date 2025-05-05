Not: Bu videodaki ürünler markaların Türkiye temsilcileri tarafından tedarik edilmiştir.

Bu videoda Android markalarının arayüzleri ve iOS arayüzünün farklılıklarını ve benzerliklerini ele alıyoruz.

Samsung uzun süredi One UI arayüzünü kullanıyor. En yeni sürümünü ise Galaxy S25 Serisinde sunmuştu. HUAWEI tarafında ise EMUI 14.2 kullanılıyor. HONOR ise HUAWEI ile çok benzer bir arayüz olan MagicOS 9 sürümünde. Xiaomi, son iki nesildir yeni arayüzü olan HyperOS 2’yi kullanıyor. Nothing, stok Android arayüzüne çok benzer olan NothingOS’i, Google, kendi Android 15 ile stok arayüzü ve iPhone ise iOS 18’i kullanıyor.

Peki sizce bu arayüzlerden hangisi daha iyi? Hangi arayüzü kullanmak ve alışmak daha kolay? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#iPhone #Xiaomi #Samsung