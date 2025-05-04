ABD Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılına ait Green Card 2025 sonuçlarını resmi olarak erişime açtı. Her yıl milyonlarca kişi Green Card başvuru sonuçları için heyecanla bekliyor. Peki, Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Green Card başvuru sorgulama ekranı nasıl kullanılır?

Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

ABD’ye açılan kapılardan biri olan Green Card, başvuru yapanlar için büyük önem taşıyor. Sonuçları kontrol etmek isteyen kullanıcılar, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde bulunan Green Card başvuru sorgulama ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bunun için “Check Status” butonuna tıklanması, ardından 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve güvenlik kodunun girilmesi gerekiyor. Tüm bilgiler doğru şekilde girildiğinde, Green Card 2025 sonuçları anında görüntülenebiliyor.

Green Card başvuru sonuçları nasıl bakılır?

Öncelikle ilgili bağlantıya tıklayarak sorgulama sayfasına erişin.

tıklayarak sorgulama sayfasına erişin. Karşınıza çıkan ekranda “Check Status” seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Açılan formda sizden istenen bilgileri (onay numarası, soyadınız, doğum yılınız ve güvenlik kodu) eksiksiz ve doğru biçimde girin.

Bilgileri girdikten sonra “Submit” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Amerika yaşam hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen herkes için Green Card başvuru sonuçları artık sadece birkaç tık uzağınızda. Eğer siz de başvurduysanız, Green Card başvuru sorgulama ekranı üzerinden sonucunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

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