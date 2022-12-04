WhatsApp’ın 2.22.25.12 sürümü, Google Play Beta programı aracılığıyla kullanıma sunuldu. Uygulama yakın zamanda iOS, Android ve Windows dahil olmak üzere birden fazla cihaz arasındaki bağlantıları test etmeye başladı.

WABetaInfo web sitesi, uygulamanın şu anda mevcut diğerlerinin görünümünü değiştirmesine ek olarak gelecekteki bir güncellemeye dahil edilecek yirmi birden fazla yeni emoji üzerinde çalıştığını bildiriyor.

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Android için WhatsApp beta sürümünün bir dizi yeni emoji ekleyeceği daha önce söylenmişti. Ek olarak, mevcut emojiler için yeni tasarımlar mevcut. WABetaInfo’ya göre, uygulamaya bir sonraki güncellemede eklenecek olan yirmi bir yeni emoji, Android için Play Store’daki en son 2.22.25.12 beta güncellemesinde WhatsApp ile uyumludur.

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, WhatsApp diğer sekiz emojinin görünümünü güncellemeyi planlıyor. Yeni emojileri eklemenin yanı sıra beta uygulamasında zaten mevcutlar. Değişiklikler önemli olmasa da, bu görüntü onları görmeyi kolaylaştırıyor.

Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, gelecekteki bir güncellemede kullanılabilecek 21 yeni emoji var. Ancak dahası da var: WhatsApp ayrıca 8 emojiyi yeniden tasarladı ve bu emojiler bu betada zaten görünüyor. Gerçekte, değişiklikler gerçekten belirgin olmadığı için onları fark etmemiş olabilirsiniz. Yalvaran Yüz ve Gözyaşlarını Geri Tutan Yüz hariç. WABetaInfo, ekran görüntüsü sayesinde hangi emojilerin yeniden tasarlandığını anlamamız için karşılaştırmalı bir ekran görüntüsü hazırlamış. Google Play’den en yeni beta sürümüne sahip olan bazı kullanıcılar, sekiz yeni emojiyi görebilir. Ama diğer yirmi bir şu an için görünmüyor.

Kararlı sürümün gelişi için resmi bir zaman yok, ancak test aşamasının başlamasıyla birlikte. Ve önemli bir sorun bulamazlarsa, kısa süre içinde genel kullanıma sunulacaktır.