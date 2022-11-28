Geçtiğimiz ay beta testinin ardından WhatsApp, ‘Kendine Mesaj At’ özelliğini resmi olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirkete göre, kendinizle 1e1 sohbet özelliği, gerektiğinde notlar, hatırlatıcılar ve güncellemeler göndermenize olanak tanıyor.

WhatsApp, bunun kullanıcılar için yararlı olacağını, böylece WhatsApp’ta yapılacak işlerini takip edebileceklerini, kendilerine notlar, hatırlatıcılar, alışveriş listeleri vb. gönderebileceklerini söylüyor.

Ayrıca bkz: Elon Musk, Twitter 2.0’ı Duyurdu!

Geçen ayki ilk sunum sırasında, bazı beta test kullanıcıları WhatsApp’ın telefon numaranızı kullanarak mesajı vurgulamak için ayrı bir başlık kullandığını belirtti. Ayrıca, bazı beta test kullanıcıları bir süredir sohbet içindeki mesajların kendi telefon numaralarıyla daha iyi senkronize edildiğini fark etmiş olabilirler.

Ayrıca, telefon numaranızla sohbete bir mesaj gönderirseniz, çoklu cihaz desteklendiğinden her zaman diğer bağlı cihazlarınızla senkronize edilecektir.

Kendine Mesaj Gönder özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp’ınızı açın

Yeni sohbet oluştur

Kişinizi listenin en üstünde görebileceksiniz

Numaranıza tıklayın ve Mesajlaşmaya Başlayın!

Kullanılabilirlik

WhatsApp’taki ‘Kendine Mesaj At’ özelliği Android ve iPhone’da kullanılabilecek ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp’ın mesajları düzenleme, Sesli durum güncelleme, WhatsApp Sohbet ve daha fazla yeni özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor.