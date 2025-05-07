Fiat, Mayıs 2025 dönemi için merakla beklenen sıfır araba fiyatlarını duyurdu. Markanın uzun yıllar satış listelerinin zirvesinde yer alan popüler modeli Fiat Egea ve tamamen elektrikli modeli Fiat 500e için fiyat güncellemeleri ve kampanyalar mevcut. Bu haberde, Fiat Mayıs fiyat listesi ve zamları sizler için listeledik. Peki Fiat otomobiller zamlandı mı? Fiat Mayıs fiyat listesi nasıl? Fiat Egea ne kadar?
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Fiat Mayıs fiyat listesi
Fiat Mayıs fiyat listesinde birçok fiyat güncellemesi bulunuyor. Bazı modellerde kampanyalar da yapılmış. Opsiyon fiyatlarının bir kısmı da güncellenmiş.
Egea Sedan Mayıs Fiyat Listesi
Türkiye‘de ailelerin ve bireysel kullanıcıların sıkça tercih ettiği Fiat Egea Sedan, Fiat Mayıs fiyat listesi kapsamında yeni başlangıç fiyatlarıyla öne çıkıyor; özellikle yapılan indirim ile Nisan ayındaki 1.154.900 TL’lik başlangıç fiyatı Mayıs’ta 1.104.900 TL’ye gerileyerek dikkat çekiyor.
Yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle bilinen Egea Sedan, farklı motor ve donanım seçenekleriyle her türlü beklentiye ve ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor.
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL)
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|1.104.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.369.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.585.900
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|1.174.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Otomatik
|1.645.900
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.234.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Manuel
|1.489.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.705.900
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.294.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Manuel
|1.549.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.765.900
Egea Sedan Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025
|Opsiyon
|Fiyat (TL)
|Paket
|Ücretli Renkler
|10.000
|Easy, Urban, Lounge, Limited
|Plus Paket
|35.000
|Easy
|16″ Elmas Kesim Alaşımlı Jant
|15.000
|Urban
|Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol
|5.000
|Limited
|KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü)
|20.000
|Lounge
Egea Cross Mayıs Fiyat Listesi
Macera tutkunlarının ve yerden yüksek bir otomobil arayanların favorilerinden olan Fiat Egea Cross, Fiat Mayıs fiyat listesi ile güncellenen ve Nisan’daki 1.249.900 TL’lik başlangıç fiyatından 1.219.900 TL’ye inen fiyatlarını duyurdu.
Şehir içi kullanım kolaylığı ile bir crossover aracın dinamiklerini başarıyla birleştiren Egea Cross, Street, Urban, Lounge ve Limited gibi farklı donanım seviyeleri ve hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor.
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL)
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street (GSR Traction+), Manuel
|1.219.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Street (GSR Traction+), Otomatik
|1.539.900
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR Traction+), Manuel
|1.284.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR Traction+), Otomatik
|1.589.900
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR Traction+), Manuel
|1.344.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR Traction+), Otomatik
|1.649.900
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR Traction+), Manuel
|1.404.900
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR Traction+), Otomatik
|1.394.900
Egea Cross Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Ücretli Renkler
|10.000
|Street, Urban, Lounge, Limited
|Konfor Paketi
|20.000
|Lounge
Fiat 600 Mayıs Fiyat Listesi
Fiat’ın B-SUV segmentindeki şık ve teknolojik temsilcisi Fiat 600, hem tamamen elektrikli hem de yenilikçi hibrit motor seçenekleriyle Fiat Mayıs fiyat listesi içerisinde dikkat çekici bir konumda yer alıyor; elektrikli versiyonu Nisan’daki 1.549.900 TL’den 1.619.900 TL’ye yükseldi.
Göz alıcı tasarımı, modern iç mekanı ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Fiat 600, özellikle şehirli kullanıcılar için hem çevreci hem de performanslı bir sürüş deneyimi vaat ediyor.
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL)
|115 kW/156 HP – 54 kWh, Elektrikli
|La Prima, Otomatik
|1.619.900
|1.2 136 hp MHEV, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.719.900
Fiat 600 Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Ücretli Renkler
|15.000
|La Prima, Urban
|Ücretli Renkler
|10.000
|La Prima
Fiat 500e Mayıs Fiyat Listesi
İkonik tasarımı ve tamamen elektrikli motoruyla şehir içi ulaşımın stil ikonu haline gelen Fiat 500e, Fiat Mayıs fiyat listesi ile Nisan’daki 1.489.900 TL’lik başlangıç fiyatından 1.285.900 TL’ye düşerek çevreci ve şık bir çözüm arayanlara sesleniyor.
Hatchback, 3+1 ve Cabrio olmak üzere farklı gövde tipleriyle sunulan Fiat 500e, özellikle kompakt boyutları, kıvrak manevra kabiliyeti ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle büyük beğeni topluyor.
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL)
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (HB), Otomatik
|1.285.900
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik
|1.345.900
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik
|1.375.900
Fiat 500e Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Ücretli Renk
|8.700
|HB, 3+1, Cabrio
|Pastel Boya
|5.500
|3+1, Cabrio
|3 Katmanlı Özel Boya
|12.400
|3+1, Cabrio
Fiat Topolino Mayıs Fiyat Listesi
Fiat’ın sevimli ve ultra kompakt elektrikli mikromobilite çözümü Fiat Topolino, özellikle gençler ve kısa mesafeli şehir içi ulaşım ihtiyacı duyan bireyler için yenilikçi bir alternatif olarak Fiat Mayıs fiyat listesi içerisinde Nisan’daki 500.900 TL’den 510.900 TL’ye hafif bir artışla yerini alıyor.
Pratikliği, kolay park imkanı ve son derece ekonomik sürüş özellikleriyle öne çıkan Topolino, özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte büyük avantaj sağlıyor.
|Model
|Motor Tipi
|Yakıt
|Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL)
|TOPOLINO
|6 kW/8 HP – 5.5kWh
|Elektrikli
|510.900
|TOPOLINO PLUS
|6 kW/8 HP – 5.5kWh
|Elektrikli
|545.900
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Siz Fiat Mayıs fiyat listesi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.