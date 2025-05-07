Fiat, Mayıs 2025 dönemi için merakla beklenen sıfır araba fiyatlarını duyurdu. Markanın uzun yıllar satış listelerinin zirvesinde yer alan popüler modeli Fiat Egea ve tamamen elektrikli modeli Fiat 500e için fiyat güncellemeleri ve kampanyalar mevcut. Bu haberde, Fiat Mayıs fiyat listesi ve zamları sizler için listeledik. Peki Fiat otomobiller zamlandı mı? Fiat Mayıs fiyat listesi nasıl? Fiat Egea ne kadar?

Fiat Mayıs fiyat listesi

Fiat Mayıs fiyat listesinde birçok fiyat güncellemesi bulunuyor. Bazı modellerde kampanyalar da yapılmış. Opsiyon fiyatlarının bir kısmı da güncellenmiş.

Egea Sedan Mayıs Fiyat Listesi

Türkiye‘de ailelerin ve bireysel kullanıcıların sıkça tercih ettiği Fiat Egea Sedan, Fiat Mayıs fiyat listesi kapsamında yeni başlangıç fiyatlarıyla öne çıkıyor; özellikle yapılan indirim ile Nisan ayındaki 1.154.900 TL’lik başlangıç fiyatı Mayıs’ta 1.104.900 TL’ye gerileyerek dikkat çekiyor.

Yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle bilinen Egea Sedan, farklı motor ve donanım seçenekleriyle her türlü beklentiye ve ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL) 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 1.104.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.369.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.585.900 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.174.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.645.900 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.234.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.489.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.705.900 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.294.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Manuel 1.549.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.765.900

Egea Sedan Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025

Opsiyon Fiyat (TL) Paket Ücretli Renkler 10.000 Easy, Urban, Lounge, Limited Plus Paket 35.000 Easy 16″ Elmas Kesim Alaşımlı Jant 15.000 Urban Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol 5.000 Limited KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 20.000 Lounge

Egea Cross Mayıs Fiyat Listesi

Macera tutkunlarının ve yerden yüksek bir otomobil arayanların favorilerinden olan Fiat Egea Cross, Fiat Mayıs fiyat listesi ile güncellenen ve Nisan’daki 1.249.900 TL’lik başlangıç fiyatından 1.219.900 TL’ye inen fiyatlarını duyurdu.

Şehir içi kullanım kolaylığı ile bir crossover aracın dinamiklerini başarıyla birleştiren Egea Cross, Street, Urban, Lounge ve Limited gibi farklı donanım seviyeleri ve hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL) 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.219.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.539.900 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.284.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.589.900 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.344.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.649.900 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.404.900 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.394.900

Egea Cross Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Ücretli Renkler 10.000 Street, Urban, Lounge, Limited Konfor Paketi 20.000 Lounge

Fiat 600 Mayıs Fiyat Listesi

Fiat’ın B-SUV segmentindeki şık ve teknolojik temsilcisi Fiat 600, hem tamamen elektrikli hem de yenilikçi hibrit motor seçenekleriyle Fiat Mayıs fiyat listesi içerisinde dikkat çekici bir konumda yer alıyor; elektrikli versiyonu Nisan’daki 1.549.900 TL’den 1.619.900 TL’ye yükseldi.

Göz alıcı tasarımı, modern iç mekanı ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Fiat 600, özellikle şehirli kullanıcılar için hem çevreci hem de performanslı bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL) 115 kW/156 HP – 54 kWh, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.619.900 1.2 136 hp MHEV, Hibrit Urban, Otomatik 1.719.900

Fiat 600 Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Ücretli Renkler 15.000 La Prima, Urban Ücretli Renkler 10.000 La Prima

Fiat 500e Mayıs Fiyat Listesi

İkonik tasarımı ve tamamen elektrikli motoruyla şehir içi ulaşımın stil ikonu haline gelen Fiat 500e, Fiat Mayıs fiyat listesi ile Nisan’daki 1.489.900 TL’lik başlangıç fiyatından 1.285.900 TL’ye düşerek çevreci ve şık bir çözüm arayanlara sesleniyor.

Hatchback, 3+1 ve Cabrio olmak üzere farklı gövde tipleriyle sunulan Fiat 500e, özellikle kompakt boyutları, kıvrak manevra kabiliyeti ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle büyük beğeni topluyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL) 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (HB), Otomatik 1.285.900 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik 1.345.900 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik 1.375.900

Fiat 500e Opsiyon Fiyatları – Mayıs 2025

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Ücretli Renk 8.700 HB, 3+1, Cabrio Pastel Boya 5.500 3+1, Cabrio 3 Katmanlı Özel Boya 12.400 3+1, Cabrio

Fiat Topolino Mayıs Fiyat Listesi

Fiat’ın sevimli ve ultra kompakt elektrikli mikromobilite çözümü Fiat Topolino, özellikle gençler ve kısa mesafeli şehir içi ulaşım ihtiyacı duyan bireyler için yenilikçi bir alternatif olarak Fiat Mayıs fiyat listesi içerisinde Nisan’daki 500.900 TL’den 510.900 TL’ye hafif bir artışla yerini alıyor.

Pratikliği, kolay park imkanı ve son derece ekonomik sürüş özellikleriyle öne çıkan Topolino, özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte büyük avantaj sağlıyor.

Model Motor Tipi Yakıt Fiat Mayıs Fiyat Listesi (TL) TOPOLINO 6 kW/8 HP – 5.5kWh Elektrikli 510.900 TOPOLINO PLUS 6 kW/8 HP – 5.5kWh Elektrikli 545.900

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Siz Fiat Mayıs fiyat listesi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.