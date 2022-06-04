WhatsApp sonunda 100 MB’ın üzerinde ve 2 GB’a kadar dosya göndermenize izin veren bir güncellemeyi duyurdu. Daha önce sosyal ağ, bu kadar büyük boyutlarda belge, fotoğraf, video yüklenmesine izin vermiyordu ve özelliğin gelmesi, kullanıcı için gezinmeyi daha dinamik hale getirecek.

Haber, özel bir görüşmede veya bir grupta daha büyük videolar veya bir tür daha karmaşık belge gönderememekle sınırlı olan popüler sosyal ağın tüm kullanıcıları için harika bir haber olarak geliyor. 2.22.13.6 Güncellemesi şimdilik yalnızca beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

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Yeni işlevin size daha önce verilip verilmediğini öğrenmek için, 2 GB’a kadar herhangi bir dosyayı göndermeyi denerek test edebilirsiniz. Ancak, yalnızca 100 MB’lık dosyaların yüklenebileceğini söyleyen bir hata mesajı görünürse, platformun işlevi yerine getirmesini beklemeniz gerekebilir.

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Ayrıca, bu sefer 22.12.0.73 kodlu ve yalnızca iOS cihazlar için geçerli olan başka bir güncelleme, kullanıcıların gruplar halinde anket oluşturduktan sonra daha fazla bilgi görüntülemesine olanak tanıyor.

Kullanıcıların oy sayısı, katılımcı yüzdesi ve oylamanın başında sabitlenecek olan çoğunluk tarafından seçilen seçenekle ilgili ayrıntıları görmeleri artık mümkün. Şimdilik her bir seçeneğe kimin oy verdiğini görmek henüz mümkün değil, ancak WhatsApp’ın gelecekte bu işlevi eklemesi muhtemel.

Anket özelliğinin hâlâ dahili geliştirme aşamasında olduğunu ve beta test kullanıcılarına ve nihai hedef kitleye ulaşmasının biraz zaman alması gerektiğini belirtmekte fayda var. Yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.