Yalnızca Dev kanalı için Mayıs ayının ikinci yarısında piyasaya sürülen Windows 11’deki Android 12.1 desteği, test kullanıcısının abone olduğu kanaldan bağımsız olarak artık tüm Insider üyeleri tarafından kullanılabilir. Yenilik, Microsoft tarafından duyuruldu.

Android 12L olarak da bilinen mobil sistemin bu sürümü, tabletler, katlanabilir telefonlar ve Chromebook’lar gibi büyük ekranlı cihazlara odaklanarak bu tür cihazlar için optimize edilmiş bir deneyim getiriyor. Android için Windows Alt Sistemi (WSA) güncellemesi aracılığıyla PC’lere kullanma imkanı sunuyor.

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Yeni dağıtılmış yapı ile WSA, gelişmiş ağ desteği gibi özellikleri içeren 2204.40000.19.0 sürümüne getirildi. Bu şekilde, Windows 11’deki Android uygulamaları artık aynı ağa bağlı hoparlörler ve güvenlik kameraları gibi diğer cihazlara bağlanabilir.

Kameralardan bahsetmişken, onlara bağlanan uygulamalar, ekipmanın fiziksel yönünü takip etmeye başlar ve görüntülerin görselleştirilmesindeki sorunları düzeltir. Geliştirilmiş fare ve klavye desteği ve masaüstü bildirimleriyle entegrasyon da güncellemeler arasında yer alıyor.

İçindekiler Daha fazla değişiklik

Daha fazla değişiklik

WSA’nın yeni sürümü ayrıca, aradığınızı bulmayı kolaylaştırmak için birlikte gruplandırılmış navigasyon ile tamamen yenilenmiş bir ayarlar uygulamasına sahiptir. Hangi uygulamaların mikrofonu kullandığını ayrıntılandırma ve konumlarını izleme konusundaki iyileştirmeler diğer öne çıkan özelliklerdir.

Güncellemenin, tanılama verilerinin toplanmasını devre dışı bıraktığını ve bunu yeni varsayılan haline getirdiğini unutmamak önemlidir. Kullanıcı, sistemin geliştirilmesi için işbirliği yaparak bilgilerini sağlamak isterse, paylaşımı manuel olarak etkinleştirmelidir.

Android için Windows Alt Sisteminin güncellenmesi, yeni yapının Windows Insider’dan indirilebildiği Microsoft Mağazası aracılığıyla yapılabilir. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bilidirin.