Google, yeni bir Wear OS sürümü olan Wear OS 4 sürümünü tanıttı. Bu güncelleme artık Google Pixel Watch 2 gibi daha fazla cihazda kullanılabilir hale geldi. Ayrıca geliştiriciler için Wear OS 4’e uygun uygulamalar oluşturmalarına yardımcı olacak güncellenmiş araçlar da sunuyor.

İçindekiler Wear OS 4 güncellemesinin bazı önemli özellikleri

Wear OS 4 güncellemesinin bazı önemli özellikleri

Saat Yüzü Formatı: Google, Samsung ile işbirliği yaparak Saat Yüzü Formatı adını verdiği bir özellik geliştirdi. Bu özellik, saat kadranlarını karmaşık kod yazmadan tasarlamanıza olanak tanır. Bu sayede daha çekici ve özelleştirilebilir saat yüzleri oluşturabilirsiniz.

Kusursuz Veri Aktarımı: Bulut yedeklemeyi destekleyen cihazlar, kullanıcıların verileri bir Wear OS saatten diğerine aktarmalarına olanak tanır. Ayrıca, hangi uygulama verilerinin yedeklenip geri yükleneceğini özelleştirebilirsiniz.

Geliştirilmiş Döşemeler: Wear OS 4, uygulama döşemeleri için gelişmiş özellikler sunar. Veri bağlamaları ve animasyonlar gibi özellikler, daha kullanıcı dostu deneyimler oluşturmanıza yardımcı olur.

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Uyumluluk ve Sistem Davranışı Değişiklikleri: Wear OS 4, Android 13 temel alınarak geliştirilmiştir. Bu nedenle uygulamalarınızın Android 12 ve 13’te sunulan sistem davranışı değişikliklerini işleyebilmesi gerekebilir. Google, geliştiricilere bu değişiklikler hakkında daha fazla bilgi sunmak için geliştirici belgelerine başvurmayı ve uygulamalarını Wear OS 4 ile uyumlu hale getirmek için test etmeyi önerir.

32 Bit ve 64 Bit Desteği: Yeni Wear OS 4 öykünücüsü, yerel 32 bit kodunu desteklemez. Bu nedenle uygulamanız yerel koda dayanıyorsa, hem 32 bit hem de 64 bit yerel kitaplıkları içerdiğinden emin olmalısınız.

Google, geliştiricilere uygulamalarını Wear OS 4 ile uyumlu hale getirmek için gereken adımları atmaları konusunda rehberlik ediyor ve bu yeni sürümün özelliklerini kullanıcılar ve geliştiriciler için daha çekici hale getirmeye çalışıyor.