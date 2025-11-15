Üniversite hayali kuran milyonlar için kritik bir dönemin kapıları aralanıyor. Peki 2026 YKS hangi tarihlerde yapılacak? Bu açıklama öğrencilerin planlarını nasıl etkileyebilir? Yoğun sınav temposuna hazırlanan adaylar için duyurulan bu yeni takvim, üniversite sınavı sürecini daha da önemli hâle getiriyor.

2026 YKS ne zaman? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi

2026’da YKS süreci, açıklanan resmi sınav planlamasıyla birlikte netleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihleri özellikle öğrencilerin çalışma düzenlerini yeniden şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sınav Tarih Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran 2026 KPSS (Genel Kültür – Genel Yetenek) 6 Eylül 2026 KPSS (Alan Bilgisi) 12-13 Eylül 2026 KPSS Ortaöğretim 15 Ekim 2026

ÖSYM’nin yayımladığı takvimde yalnızca üniversite sınavı değil, aynı zamanda KPSS gibi Türkiye’de yoğun katılımlı sınavlara hazırlanan milyonları ilgilendiren tarihler de yer alıyor. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı hatırlatmalar yapmakta fayda var: Başvuru döneminin yine yılın ilk çeyreğinde başlaması beklenirken, sınav formatında herhangi bir değişiklik açıklanmış değil.

Fakat biz yine de ÖSYM’nin ve MEB’in resmi açıklamalarını takip etmenizi öneriyoruz. Türkiye’de sınav hazırlığına başlayan adayların büyük çoğunluğu için açıklanan bu tarihler, çalışma programlarının yeniden düzenlenmesine zemin hazırlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2026'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bu tarihlerde gerçekleştirilecek olması sizce öğrencilerin hazırlık sürecini nasıl etkiler?