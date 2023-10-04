Google bir süredir Pixel 8 ailesi üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Google, Pixel 8 ailesini tanıttı.

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Akıllı saat pazarına geçen sene Pixel Watch ile giren Google, Pixel 8 ailesinin lansmanında yeni akıllı saati olan Pixel Watch 2’yi de tanıttı. Detaylara bakalım.

Pixel Watch geçtiğimiz sene Exynos 9110 yonga seti ile üretilmişti. Bu yonga seti TSMC’nin 10 nm sürecinde üretiliyor. 10 nm olmasından mütevellit pil problemleri yaşanıyordu. Pixel Watch 2 ise TSMC’nin 4 nm sürecinden geçen Snapdragon W5+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Snapdragon W5+ Gen 1 yonga seti, gücünü 306 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor. Google bu hamle ile birlikte pil ve ısınma sorunlarını çözüyor.

Ekran tarafında ise akıllı saat 384 x 384 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.2 inç büyüklüğünde ve OLED bir ekran paneline sahip. Önceki nesil olan Pixel Watch’da 450 x 450 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanılmıştı. Yani Google, ekran tarafında gerilemeye gitmiş. Ancak bu durum pil süresini önemli ölçüde etkileyecektir.

Sensör tarafında ise akıllı saat optik kalp atış hızı, stres, uyku takibi ve kandaki oksijen oranını ölçebilen sensörler kullanılıyor.

Pixel Watch 2 IP68 sertifikasına sahip. Bu sayede havuz gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Ancak uyarmak lazım tuzlu suda cihaz hasar görebilir. Akıllı saat 350 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bunun haricinde akıllı saatin bir de LTE destekli bir versiyonu olacak. Onun fiyatı ise 400 dolar olacak.