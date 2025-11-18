Son dönemde Samsung kullanıcıları, cihaz kurulumlarında karşılaştıkları AppCloud uygulamasıyla ilgili pek çok soruyu gündeme taşıyor: Bu uygulama gerçekten masum bir yükleyici mi, yoksa kullanıcı verilerini etkileyebilecek bir bileşen mi? Şirketin Hindistan ve bazı WANA (Batı Asya ve Kuzey Afrika) bölgelerinde ön yüklü sunduğu AppCloud, kullanıcıların cihaz deneyimlerini doğrudan etkiliyor ve gizlilik kaygılarını artırıyor.

Samsung telefonlardaki İsrailli uygulama dünyada tartışma yarattı!

Samsung Galaxy M, F ve A serisi akıllı telefonlarında yer alan AppCloud, kullanıcıların belirli uygulamaları yükleyip yüklemeyeceğine karar vermeden kurulum sürecini tamamlamalarına izin vermiyor. “Sonra” seçeneğiyle yüklemeyi ertelemek mümkün olsa da uygulama, kullanıcı seçim yapana kadar sürekli bildirim gönderiyor ve devre dışı bırakılmadığı sürece bu bildirimler devam ediyor.

AppCloud, gizlilik politikası ve veri işleme yöntemleri çevrimiçi olarak net şekilde bulunmadığından kullanıcılar arasında soru işaretleri oluşuyor. Uygulamanın İsrail kökenli teknoloji şirketi ironSource ile bağlantısı, tartışmaları daha da derinleştiriyor.

ironSource, geçmişte InstallCore programıyla kullanıcı izni olmadan yazılım yüklemek ve güvenlik uyarılarını atlamakla eleştirilmiş ve birçok anti-malware aracı tarafından kara listeye alınmış. AppCloud’un bu şirkete bağlı olması, kullanıcıların verilerinin üçüncü taraf şirketler tarafından işlenip işlenmediği konusunda endişeleri artırıyor.

2022’den itibaren AppCloud, Samsung’un A ve M serisi telefonlarında Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinde ön yüklü olarak sunuluyor ve İsrail kökenli bu bileşenin hassas bölgelerde politik ve yasal tartışmalara yol açması olası görülüyor.

AppCloud sebebiyle Samsung telefonları İran’da yasaklanabilir

Bazı iddialar, İsrailli bir teknoloji bileşeni olan AppCloud’un İran’da Samsung telefonlarının yasaklanmasına yol açabileceğini iddia ediyor. ABD ambargoları nedeniyle geçmişte iPhone’lar da İran’da kısıtlanmıştı. Şu anki tartışmalar, İsrail-İran gerilimi ve uygulamanın ön yüklü gelmesi nedeniyle tekrar gündeme geldi. Henüz resmi bir yasak açıklaması olmasa da bu iddia, bölgedeki kullanıcıların ve teknoloji uzmanlarının dikkatini çekiyor.

Günümüzde AppCloud’un doğrudan kullanıcı verilerine müdahale ettiğine dair somut kanıt bulunmasa da, gizlilik politikalarının şeffaf olmaması ve ironSource’un geçmiş itibarı, kullanıcılar ve tüketici hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor. Şirketin kurulum sırasında net bir devre dışı bırakma seçeneği sunması, gizlilik politikasını erişilebilir hâle getirmesi ve hassas bölgelerde ön yüklemeyi durdurması talepleri artıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung cihazlarında AppCloud’un İsrail bağlantısı ve ön yüklü gelmesi, kullanıcı deneyimini nasıl etkiliyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!