Türkiye’de gündelik yaşamın neredeyse bir parçası hâline gelen televizyon alışkanlığı gerçekten sandığımızdan daha yoğun olabilir mi? Peki televizyon hâlâ en çok güvenilen medya aracı mı? Kadınların, erkeklerin ve özellikle ileri yaş gruplarının TV karşısında geçirdiği süreler neden bu kadar yüksek? Bu soruların yanıtları RTÜK’ün yayımladığı son araştırmada net biçimde ortaya çıkıyor.

Günlük televizyon izleme süresi rekor kırdı! RTÜK açıkladı

Yeni araştırmanın ilk dikkat çeken noktası, televizyon izleme süresinin ülke genelinde hâlâ çok yüksek seviyelerde olması. Türkiye ortalaması günlük 3 saat 43 dakika olarak açıklanırken, bu süre özellikle yaş ilerledikçe daha da artıyor.

TV ise hâlâ günlük yaşamda önemli bir rol oynuyor. İnsanlar hem eğlence hem de haber almak için TV’ye yönelmeye devam ediyor. İşte araştırma sonuçları:

Kadınlar ortalama 4 saat 2 dakika TV izliyor.

TV izliyor. Erkekler ortalama 3 saat 25 dakika TV izliyor.

TV izliyor. 65 yaş üzerindeki bireyler için bu süre 5 saat 16 dakika seviyesine çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 91,9’u haberleri en çok TV üzerinden takip ettiğini belirtirken; yazılı basın, internet siteleri, sosyal medya, radyo ve video platformları çok daha geriden geliyor. Türkiye’de medya güveni konusunda tablo hâlâ geleneksel ekran lehine şekilleniyor.

Bunun yanında, haftada en az bir kez televizyon izleyenlerin oranı yüzde 93,4 gibi yüksek bir seviyede. En çok izlenen içerik türlerinde ise ilk sırayı haber programları alıyor. Katılımcıların yüzde 89’u düzenli haber takip ettiğini belirtirken, dizi ve filmler yüzde 85,7 ile ikinci sırada yer alıyor. Yarışmalar ve belgeseller de hatırı sayılır bir kitleye ulaşmış durumda. Özellikle 55-64 yaş arası bireylerin dizi ve film izleme oranı yüzde 90,4 ile dikkat çekiyor.

Sosyal medya tarafında ise tablo farklı. Gençler, özellikle 15-24 yaş grubu günlük ortalamanın üzerinde sosyal medya kullanıyor ve 4 saatten fazla zamanını dijital platformlarda geçiriyor. Ancak buna rağmen TV kullanım sıklığı hâlâ toplumun çok büyük bir bölümünde stabil biçimde devam ediyor. Katılımcıların yüzde 69,6’sı her gün TV izlediğini ifade ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de değişen medya kullanım alışkanlıkları içinde televizyonun yeri sizce nasıl şekilleniyor? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!