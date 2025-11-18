HONOR, 24 Kasım 2025’te gerçekleştireceği Çin lansmanında yeni HONOR 500 serisini tanıtacak. Serinin temel modeli HONOR 500, renk seçenekleri olarak Blue, Pink, Black ve Silver sunacak şekilde geliyor. Cihaz; IP69K, IP69, IP68 ve IP66 sertifikalarıyla dayanıklılık konusunda üst segment bir konum hedefliyor. Metal çerçeve yapısı ve arkada buzlu cam yüzey, kamera adasında ise parlak cam tercihiyle birlikte daha modern bir tasarım yaklaşımı sunması bekleniyor.

Ekran tarafında HONOR 500 modeli, 6.55 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED panel ile geliyor. 120Hz yenileme hızı ve 3840Hz PWM karartma desteği ile cihazın görüntü deneyiminde titreşim azaltmayı ve akıcılığı öncelemesi planlanıyor. Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle sunulan model; 12GB/256GB, 12GB/512GB ve 16GB/512GB seçenekleri ile gelecek. Geekbench 6.3’te görülen 2.113 tek çekirdek ve 6.539 çoklu çekirdek skorları, performansın orta-üst segmentte konumlanacağını gösteriyor. MagicOS 10 tabanlı Android 16 yazılımının kutudan çıkması bekleniyor.

Kamera tarafında HONOR 500, 200MP OIS destekli Samsung HP3 ana kamera, 12MP ultra geniş açı ve 50MP ön kamera kombinasyonuyla geliyor. Bu yapı, hem fotoğraf hem video tarafında yüksek çözünürlüklü senaryolara odaklanan bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. Ayrıca Magic8 Pro’da da yer alan fiziksel kamera kontrol tuşu, bu seride standart hale getirilmiş durumda. 8000mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle cihazın uzun kullanım sürelerini hedeflediği aktarılıyor. Bağlantı ve güç verimliliği tarafında ise C1 modem ve E2 enerji yönetim çipi bulunması bekleniyor.

HONOR 500 Pro ise aynı renk seçeneklerini koruyarak serinin üst modeli olarak konumlanıyor. IP69K/69/68/66 dayanıklılık sertifikaları, metal çerçeve ve gelişmiş 3D ultrasonik parmak izi okuyucu ile daha profesyonel bir kullanım odağına yerleştiriliyor. Ekran tarafı temel modelle aynı spesifikasyonları korurken Pro model, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanarak serinin performans çıtasını yükseltiyor. Depolama tarafında ise 16GB/1TB seçeneğine kadar genişleyen yapı sunuluyor.

Kamera sisteminde Pro model belirgin şekilde ayrışıyor. 200MP HP3 ana kameraya 50MP 3x optik zoom sağlayan IMX858 telefoto kamera eşlik ediyor. 117 derece görüş açısına sahip 12MP ultra geniş açı sensörü de sisteme dahil edilmiş durumda. 8000mAh batarya ve 80W hızlı şarj korunurken, ek olarak 50W kablosuz şarj desteği sunulması bekleniyor. Bu özelliklerle HONOR 500 Pro’nun seride daha çok profesyonel kullanım ve çok yönlü kamera deneyimini hedefleyen kullanıcıları çekmesi amaçlanıyor.

