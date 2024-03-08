Apple, uzun zamandır beklenen watchOS 10.4 güncellemesini nihayet yayınladı ve Apple Watch kullanıcılarına bir dizi önemli düzeltme ve ek özellik sunuyor. Bu güncelleme, Apple’ın iOS 17.4 güncellemesinden sadece birkaç gün sonra geldi ve watchOS 10.4’ü heyecanla bekleyenler için sevindirici bir haber oldu.

watchOS 10.4, Apple Watch kullanıcılarının cihazlarında yaşadığı bazı sorunları çözmeyi hedefliyor. En dikkat çekici düzeltmelerden biri, bazı Apple Watch modellerini etkileyen hayalet dokunma sorununa yönelik çözüm. Bu sorun, kullanıcıların yanlış dokunuşlar kaydetmesine neden oluyor ve Apple’ın bu soruna çözüm bulması uzun süredir bekleniyordu.

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Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar, watchOS 10.4’ü iPhone’unuzdaki Apple Watch uygulamasından indirebilirler. Güncelleme, Genel > Yazılım Güncellemeleri bölümünde bulunabilir ve kolayca yüklenip kullanılabilir. Ancak, güncellemeyi başlatmadan önce Apple Watch’unuzun pilinin yeterli olduğundan ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

watchOS 10.4, Apple Watch kullanıcılarına bir dizi yeni özellik de sunuyor. Bu özellikler arasında, emojilerin kullanımını kolaylaştıran düzenlemeler, bildirimleri genişletmek için dokunma seçeneği ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca, AssistiveTouch ile Apple Pay kullanımı için ek güvenlik önlemleri getiriliyor ve yan düğmeye çift tıklama özelliği devre dışı bırakılıyor.

Güncellemenin bir diğer önemli yönü ise, bazı kullanıcıların Apple Watch’larındaki kişilerin senkronizasyonunu engelleyen bir sorunu düzeltmesi. Bu sorun, kullanıcıların iletişim listelerinin eksik olmasına ve cihazlarında belirli fonksiyonların çalışmamasına neden oluyordu.

Tüm bu değişiklikler ve düzeltmelerle, Apple’ın watchOS 10.4 güncellemesi Apple Watch kullanıcılarının deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Bu güncelleme, Apple Watch’un daha istikrarlı ve güvenilir bir performans sunmasına yardımcı olacak ve kullanıcıların cihazlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.