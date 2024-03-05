Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 17.4 güncellemesini resmen piyasaya sürdü. Bu güncelleme, Avrupa Birliği’nin dijital pazarlar alanında getirdiği yeni yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla bir dizi yenilik içeriyor. En kapsamlı iOS güncellemesi olarak adlandırılan iOS 17.4 yenilikleri neler? iOS 17.4 nasıl yüklenir? İşte bilmeniz gerekenler.

iOS 17.4 Yayınlandı, Nasıl Yüklenir?

iOS 17.4, Avrupa Birliği’nin dijital piyasalardaki değişimlerine odaklanıyor. Bu kapsamda, üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve ödeme yöntemlerine erişimde değişiklikler yapılmış durumda. Ayrıca, üçüncü taraf tarayıcı motorları ve Safari’deki bazı ayarlar da güncellendi.

Bu değişiklikler, Avrupa’da bulunan kullanıcıların deneyimlerini etkileyerek daha açık bir ekosistem sunmayı hedefliyor. Ancak ne yazık ki, görünüşe göre bu ülkeler AB üyesi ülkeler ve Rusya dışında kullanılamayacak. Yani Türkiye’deki kullanıcılar güncellemenin getirdiği özelliklerin birçoğunu kullanamayacak.

Peki iOS 17.4 nasıl yüklenir. iOS 17.4’ün yüklenmesi oldukça basit.

1. iPhone’u Şarja Takın: Güncelleme işlemi sırasında cihazınızın şarjının yeterli seviyede olması önemlidir.

2. Wi-Fi Ağına Bağlanın: Yüksek hızda ve istikrarlı bir internet bağlantısı sağlamak için bir Wi-Fi ağına bağlanın. Mobil veriniz yeterli ise direkt mobil veri üzerinden de indirme yapabilirsiniz.

3. Ayarlar’a Gidin: iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın.

4. Genel’e Gidin: Ayarlar sayfasında “Genel” seçeneğini bulun ve tıklayın.

5. Yazılım Güncelleme’yi Seçin: Genel bölümünde “Yazılım Güncelleme” seçeneğine tıklayarak mevcut güncellemeleri kontrol edin. Ardından yeni gelen güncellemeyi yükleyin.

iOS 17.4’ün getirdiği yenilikler arasında, Avrupa Birliği’nin dijital pazarlar alanındaki Dijital Piyasalar Yasası’na uyum sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler öne çıkıyor. Bu düzenlemeler sayesinde, 27 AB ülkesindeki kullanıcılar, üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve ödeme yöntemlerine daha geniş bir erişim elde edecekler. Ayrıca, bulut tabanlı oyun hizmetleri gibi platformlara da erişimleri kolaylaşacak.

iOS 17.4’ün kullanıcı deneyimine getirdiği bu önemli değişikliklerle birlikte, Apple’ın Avrupa’daki kullanıcılar için daha açık ve esnek bir dijital ekosistem oluşturma çabaları dikkat çekiyor. Bu güncelleme, Apple’ın yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

iOS 17.4 Yenilikleri Neler?

Bu bilgilerin ardından iOS 17.4 yenilikleri neler sorusuna geçebiliriz. Öncelikle yeni güncellemenin hangi uygulamaları etkileyeceğini bir liste halinde görmekte fayda var. İşte iOS 17.4 ile güncellenecek iOS uygulamaları:

Apple CarPlay

Apple Podcasts

App Store

Apple Pay

Safari

SharePlay

Emojiler

Apple’ın verdiği bilgilere göre, iOS 17.4 güncellemesi, AB ülkelerinde ikamet eden iPhone kullanıcıları için özel olarak tasarlandı. Bu güncellemeyle birlikte App Store, Apple Pay, Safari ve diğer Apple hizmetlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

AB’deki kullanıcılar artık alternatif uygulama pazarlarına ve ödeme seçeneklerine erişebilecekler. Ayrıca, Safari’de yeni bir varsayılan web tarayıcısı seçim ekranı ve üçüncü taraf mobil cüzdan uygulamalarının temassız ödeme işlevi için iPhone’un NFC çipine erişimi gibi yenilikler de getirildi. Yani Apple temassız ödeme seçenekleri bu güncellemeyle beraber genişleyecek.

iOS 17.4 sürümünde Apple Podcasts uygulamasına eklenen transkript özelliği, dinleyicilere podcast bölümlerinin tam metinlerini okuma ve belirli kelimeleri veya ifadeleri arama imkanı sunuyor. Apple, yeni bölümlerin otomatik olarak transkript oluşturacağını belirtiyor ve bu özelliğin İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca podcast’ler için mevcut olduğunu açıklıyor. Türkçe desteği ise ilk etapta yok gibi.

SharePlay özelliği ise HomePod hoparlörlerine genişletildi. Artık iOS 17.4 ile birlikte, aile bireyleri ve arkadaşlar, HomePod’da çalan müziği kontrol edebilecekler. Bu özellik, Apple Music aboneliği gerektirmiyor ve müzik uygulamasıyla sınırlı olacak.

En çok merak edilen iOS 17.4 yenilikleri arasında emojiler de yer alıyor. iOS 17.4 güncellemesi yeni emojiler de getiriyor. Kırık bir zincir, kahverengi bir mantar, sallanan başlıklar ve anka kuşu gibi yeni emojiler, iletişimi daha eğlenceli hale getirecek.

Son olarak, iOS 17.4’ün CarPlay için yeni bir nesilin hazırlıklarını içerdiği belirtiliyor. Bu güncelleme, araç içi deneyimi iyileştirmeyi amaçlıyor ve otomatik ayarlar, araç kamerası, şarj durumu, iklim kontrolleri, medya seçenekleri, lastik basıncı ve sürüş verileri gibi yeni CarPlay uygulamalarını içeriyor. Apple CarPlay iOS 17.4 ile çok daha yetenekli hale gelecek.

Ancak ne yazık ki iOS 17.4 yeniliklerinin büyük bir çoğunluğu AB üyesi ülkeleri kapsıyor. Türkiye bu planların uygulanacağı bölgeler arasında değil.

Yakın zamanda ABD’den de AB’nin Dijital Markler Yasası‘na benzer bir yasa çıkacağı ve Apple’ın ABD’de de bu özellikleri kullanıma sunacağı söyleniyor. Apple bu durumda her bölge için farklı bir sürüm çıkarmaktansa AB ve ABD’ye gelecek özellikleri tüm bölgelere genişletebilir. Bunu zaman gösterecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.4 yenilikleri nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!