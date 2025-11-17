Ubisoft yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Black Friday’i başlattı. Peki Ubisoft bu yıl oyunculara nasıl bir sürpriz hazırladı? Hangi oyunlar büyük indirim aldı, Türkiye’de fiyatlar nasıl etkilendi ve şirket neden bu kampanyayla gündeme oturdu?

Ubisoft Black Friday indirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar

Ubisoft indirim döneminde yine oyuncuların yüzünü güldüren bir hamleyle karşımıza çıktı. Özellikle döviz kurlarının yükseldiği bir dönemde TL fiyatlandırması sunmaya devam eden şirket, Black Friday kapsamında geniş bir oyun kataloğunu ciddi oranda düşen fiyatlarla satışa sundu.

Bu yılki indirimlerde Assassin’s Creed Shadows, Assassin’s Creed Valhalla, Star Wars Outlaws, Riders Republic, Tom Clancy’s The Division 2 ve Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint gibi büyük yapımlar dikkat çekiyor. Oyuncuların uzun süredir beklediği fiyat düşüşleri özellikle Ubisoft Connect’te görülüyor. Ayrıca indirimlerin en çok merak edilen kısmı, oyunların yüzde kaçlık indirim aldığı ve liste sıralamasında nasıl yer aldığı.

Aşağıdaki tabloda, Ubisoft Black Friday indirimleri sürecinde indirime giren oyunları görebilirsiniz:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Riders Republic 999 TL 99,90 TL (-%90) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 149,90 TL (-%90) Assassin’s Creed Valhalla 1.499 TL 299,80 TL (-%80) Tom Clancy’s The Division 2 749 TL 187,25 TL (-%75) Assassin’s Creed Mirage 1.249 TL 374,70 TL (-%70) Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL (-%70) Assassin’s Creed Shadows 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40)

İndirimlere bakıldığında en büyük fırsatların şirket tarafından iki oyuna uygulandığını görüyoruz: Riders Republic ve Ghost Recon Breakpoint. Yüzde 90’lık bu indirim oranı, Türkiye’de artık oldukça nadir görülen bir durum olduğundan oyuncular arasında büyük ilgi topladı. İndirime giren bütün oyunları görmek isterseniz buraya tıklayabilir, bütçenize uygun oyunları satın alabilirsiniz.

Türkiye’de oyun fiyatlarının giderek yükseldiği şu günlerde, Ubisoft Black Friday indirimi hem cazip fiyatları hem de geniş oyun yelpazesiyle dikkat çekiyor. Oyuncular için uygun fiyatlı bir oyun kütüphanesi oluşturma fırsatı sunan bu kampanya, yılın en çok konuşulan indirimlerinden biri olmaya aday.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ubisoft Black Friday indirimlerinin Türkiye’deki oyun ekosistemine etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!