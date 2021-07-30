VW’nin bebek SUV modeli Taigo tanıtıldı

SUV pazarında her segmentte en az bir adet oyuncusu bulunan VW, küçük sınıf SUV’larına bir yenisini daha ekledi. Taigo adındaki bu modeli, Polo’nun SUV hali olarak nitelendirebiliriz. T-Cross‘un coupe versiyonu olarak da görülen aracın, küçük sınıf SUV pazarında VW’nin elini ne kadar güçlendireceğini ise zaman gösterecek.

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VW Taigo aslında yeni çıkmış bir model değil. Aslında kendisi, Güney Amerika pazarında Nivus adıyla geçen yıldan beri satılıyor. Gerçek bir SUV olduğu konusunun bazı çevrelerce tartışıldığı Taigo için VW, küçük otomobil segmentinde piyasaya sürülen ilk coupe SUV olduğunu söylüyor. VW T-Cross’un da kullandığı MQB A0 mimarisini kullanan Taigo, 4270 mm uzunluk ve 1757 mm genişliğiyle T-Cross’tan daha uzun ve daha geniş bir yapıda. Ayrıca aracın aks aralığı 2566 mm ile Polo ve T-Cross’tan çok ufak bir farkla daha uzun. VW Taigo’nun arkaya doğru alçalan tavan çizgisi sebebiyle bagaj hacmi 438 litrede kalmış. Mimari kardeşi olduğu T-Cross’ta bu değer 455 litre.

VW Taigo’nun kabini ve motor seçenekleri

VW Taigo’nun kabinine baktığımızda ise güncel Polo modeli ile neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Araçta, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özellikli 6.5 inç veya 9.2 inç boyutlu ekranlarla alınabilen en son nesil VW MIB3 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Tamamen dijital gösterge paneli ise bu bilgi-eğlence sistemine eşlik ediyor. Dokunmaya duyarlı klima paneli ve birçok sürüş destek donanımını bünyesinde barındıran IQ.Drive paketi de Taigo’da alınabilir donanımlar arasında.

Avrupa pazarında satışa sunulacak olan Taigo’da sadece benzinli motorlar yer alacak. Bunlar üç silindirli 1.0 litre hacmindeki, 95 ve 110 beygirlik seçeneklere sahip olan 1.0 litrelik turbolu motorlar ve dört silindirli 1.5 litrelik 150 beygirlik turbolu motor olacak. 95 beygirlik seçenek 5 ileri manuel şanzıman ile gelirken, diğer seçenekler altı ileri manuel veya yedi ileri DSG şanzıman ile satışta olacak.

VW Taigo’nun fiyatı ve satış tarihi

Resmi fiyat listeleri henüz açıklanmamış olan VW Taigo, 2021’in son çeyreğinde satışa çıkacak. Teslimatlar ise 2022’nin başlarında yapılacak. Taigo’nun fiyat listesi hakkındaki öngörüler, T-Cross’tan biraz daha pahalı olacağı yönünde. Yani, ülkemizde de satışı bulunan T-Roc ile benzer bir fiyatlandırmada olacağını söyleyebiliriz.

Kaynak: Carscoops