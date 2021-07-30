Otomotiv
VW’nin bebek SUV modeli Taigo tanıtıldı
SUV pazarında her segmentte en az bir adet oyuncusu bulunan VW, küçük sınıf SUV’larına bir yenisini daha ekledi. Taigo adındaki bu modeli, Polo’nun SUV hali olarak nitelendirebiliriz. T-Cross‘un coupe versiyonu olarak da görülen aracın, küçük sınıf SUV pazarında VW’nin elini ne kadar güçlendireceğini ise zaman gösterecek.
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VW Taigo aslında yeni çıkmış bir model değil. Aslında kendisi, Güney Amerika pazarında Nivus adıyla geçen yıldan beri satılıyor. Gerçek bir SUV olduğu konusunun bazı çevrelerce tartışıldığı Taigo için VW, küçük otomobil segmentinde piyasaya sürülen ilk coupe SUV olduğunu söylüyor. VW T-Cross’un da kullandığı MQB A0 mimarisini kullanan Taigo, 4270 mm uzunluk ve 1757 mm genişliğiyle T-Cross’tan daha uzun ve daha geniş bir yapıda. Ayrıca aracın aks aralığı 2566 mm ile Polo ve T-Cross’tan çok ufak bir farkla daha uzun. VW Taigo’nun arkaya doğru alçalan tavan çizgisi sebebiyle bagaj hacmi 438 litrede kalmış. Mimari kardeşi olduğu T-Cross’ta bu değer 455 litre.
VW Taigo’nun kabini ve motor seçenekleri
VW Taigo’nun kabinine baktığımızda ise güncel Polo modeli ile neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Araçta, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özellikli 6.5 inç veya 9.2 inç boyutlu ekranlarla alınabilen en son nesil VW MIB3 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Tamamen dijital gösterge paneli ise bu bilgi-eğlence sistemine eşlik ediyor. Dokunmaya duyarlı klima paneli ve birçok sürüş destek donanımını bünyesinde barındıran IQ.Drive paketi de Taigo’da alınabilir donanımlar arasında.
Avrupa pazarında satışa sunulacak olan Taigo’da sadece benzinli motorlar yer alacak. Bunlar üç silindirli 1.0 litre hacmindeki, 95 ve 110 beygirlik seçeneklere sahip olan 1.0 litrelik turbolu motorlar ve dört silindirli 1.5 litrelik 150 beygirlik turbolu motor olacak. 95 beygirlik seçenek 5 ileri manuel şanzıman ile gelirken, diğer seçenekler altı ileri manuel veya yedi ileri DSG şanzıman ile satışta olacak.
VW Taigo’nun fiyatı ve satış tarihi
Resmi fiyat listeleri henüz açıklanmamış olan VW Taigo, 2021’in son çeyreğinde satışa çıkacak. Teslimatlar ise 2022’nin başlarında yapılacak. Taigo’nun fiyat listesi hakkındaki öngörüler, T-Cross’tan biraz daha pahalı olacağı yönünde. Yani, ülkemizde de satışı bulunan T-Roc ile benzer bir fiyatlandırmada olacağını söyleyebiliriz.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Gelecekte, her Mercedes modelinin %100 elektriklisi de olacak
Mercedes, gelecek planlarını açıkladığı bir etkinlikte, mümkün olan tüm pazarlarda tamamen elektrikli bir marka olacağını söyledi. 2025 yılından itibaren model yelpazesindeki her yeni modelin, %100 elektrikli bir versiyona sahip olacağı belirtildi. Ayrıca bu haber ile birlikte, yalnızca elektrikli araçlara özel olan üç yeni mimarinin de tanıtılacağına dair söylentiler de temel kazandı.
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Mercedes-Benz AG ve Daimler AG‘nin CEO‘su Ola Källenius, “Son yıllarda, özellikle Mercedes-Benz’in rekabet ettiği premium segmentte, elektrikli otomobil dönüşümü büyük hız kazandı. On sene içerisinde bir kırılma noktasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu kırılma noktasından itibaren bütün sektör elektrik üzerine kurulu olacak ve biz ise bu şartlara hazır olacağız.” dedi.
Alman üretici, 2020-2030 yılları arasında yapacağı elektrikli araç ar-ge yatırımları için 40 milyar € gibi bir bütçe ayırıyor. Bu hareket ile Mercedes, söz konusu kırılma noktasından eli daha güçlü bir şekilde geçmeyi planlıyor.
Mercedes’in elektrikli araçları için kullanacağı üç yeni mimari
İlk mimari, Mercedes’in binek araçlar için tasarladığı MB.EA. Şirket, tüm orta ve büyük boyutlu araçlarda da kullanılacağını söylüyor. Ölçeklenebilir ve modüler bir yapıya sahip bu mimari, şirketin gelecekteki elektrikli model gamının yapı taşı olacak.
İkinci mimari ise en çok ilgi çekmesi beklenen AMG.EA mimarisi. Adından da anlaşılacağı üzere yüksek performanslı elektrikli araçlarda, yani Mercedes-AMG modellerinde yer alacak.
Son mimari ise VAN.EA oluyor. Adından da anlaşılacağı üzere minibüs ve hafif ticarilerde kullanılmak üzere tasarlanan bu mimari ile Mercedes, şehirlere daha temiz bir gelecek vadediyor.
Mercedes’in planları arasında gündelik hayatta 1000 km menzil sunabilen bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Bu araç ile 100 km‘de tek haneli kWh cinsinden tüketim hedefleniyor. Örnek vermek gerekirse Tesla Model 3, 100 km’de 14.9 kWh tüketime sahip bir araç. Göründüğü üzere Mercedes, işi oldukça iddialı bir noktaya çekecek ve bu konuda Mercedes-AMG F1 takımının Güç Aktarma Birimi’ndeki uzmanlardan yardım alacak.
Haberin başında dediğimiz gibi 2025 yılından itibaren her modelin %100 elektrikli bir seçeneği ile karşımıza çıkacak Alman üretici. Bu da markanın batarya ihtiyacını oldukça yükseltecek. Bu sebeple hali hazırdaki dokuz pil fabrikasına ek olarak, dünyanın çeşitli noktalarına ortaklarıyla birlikte sekiz pil fabrikası daha açmayı hedefliyor.
Mercedes, bir süredir ortaklarıyla birlikte yüksek enerji yoğunluklu hücreler ve katı hal pilleri gibi teknolojileri içeren yeni nesil bataryalar üzerinde çalıştığını söylüyor. Yakın zamanda yüksek performanslı eksenel akışlı elektrik motorları uzmanı İngiliz şirket YASA‘yı satın alan Alman şirketin, karşımıza daha verimli elektrikli aktarma organlarıyla çıkması bekleniyor.
Tüm bu gelecek planları için Mercedes, 2020 yılında belirlediği kar planlarına bağlı kalacak. Bazı çalışanlarına erken emeklilik planları sunsa da şirket, elektriğe geçişte kaybedilme ihtimali olan içten yanmalı motorlarda uzman iş gücü kaybını önlemek için çalışanlarının büyük bir kısmını yeniden eğitecek. Bu süre zarfında Mercedes’in model yelpazesindeki her segmentte birer adet %100 elektrikli model olacağını söylüyor.
CEO Källenius, “Bu geçişteki en büyük görevimiz, müşterilerimizi bu geçiş sırasında yeni ürünlerimizin güvenilirliği konusunda ikna etmek. Mercedes-Benz’in bu görevdeki başlangıcını, amiral gemisi elektrikli modelimiz EQS yapacak.” diyor.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Electrify America, 2025’e Kadar Sarj İstasyonu Ağını 2 Katına Çıkarıyor
Volkswagen’in sahibi olduğu Electrify America şirketi, 2025’in sonuna kadar ABD ve Kanada’daki elektrikli araç şarj altyapısını iki katına çıkaracağını belirtti. Electrify America şirketinin bu planı tamamlandığında ise 1.800’den fazla hızlı şarj istasyonu olmak üzere toplamda 10.000’den fazla elektrikli araç şarj istasyonu ABD sınırları içerisindeki yerini almış olacak.
Şirket bu büyüme planının kapsamı için fazla ayrıntı vermedi ancak bu plan gerçekleştiği takdirde Electrify America şirketinin şarj istasyonları Dakotas, Hawaii, Batı Virginia, Wyoming ve Vermont bölgelerindeki yerlerini alacak. Aynı zamanda Kanada’nın ise büyük bir bölümüne yayılmış olacak. Ayrıca birkaç güney eyaletindeki istasyonların da kapasitesi arttırılıyor ve yeni şarj cihazları yerlerini alıyor. Planlar dahilinde 2025 yılında elektrikli araçlar için gidilemeyecek yer kalmayacak gibi gözüküyor.
Electrify America şirketinin bu atılımı Tesla şirketi üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir. Şubat 2021 itibariyle Kuzey Amerika’da Tesla’ya ait 1.101 Supercharger şarj istasyonu vardı. Bu sayının 2025 yılına kadar önemli ölçüde artması muhtemel olsa da Tesla, Electrify America şirketinin önünde kalmak istiyorsa şimdiden harekete geçmesi gerekiyor.
Dünyanın önde gelen otomobil markaları ve bu piyasanın tamamlayıcı mallarını üreten elektrikli araç piyasasında yer alan Electrify America gibi şirketler 2025 yılını hedef gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Jeep markası da 2025 yılına kadar tüm otomobilleri için elektrikli bir model sunacağını duyurmuştu. Hyundai ise bu sene yeni model şık tasarımlı elektrikli araçlarıyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Volkswagen ve BMW ise elektrikli modeller çıkarmaya başladı. Opel markası ise bu sene elektrikli araç modellerini piyasaya sunmuştu. Tüm bu bilgilerin ışığında 2025 yılının elektrikli araçların şahlandığı bir yıl olarak karşımıza çıkacağını tahmin etmek hiçte zor değil.
Elektrikli araç konusunda ülkemizde ise herkesin bildiği üzere yeni bir marka olan TOGG isimli girişim bulunuyor. TOGG için ise 2023 yılı işaret edilmişti. Aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonu konusunda ise Zorlu Holding tarafından başlatılan ZES projesi kapsamında 604 adet şarj istasyonu kurulumu gerçekleşti. Zorlu Holding dışında ise Eşarj, Voltrun ve Sharz adlı elektrikli araç sarj istasyonu girişimleri mevcut ve bu girişimler birbirleriyle sıkı bir rekabet haline girerek hızla gelişim göstermete. Ancak bu şarj istasyonlarının belirli bölgelere yoğunlaşmış olması ise bir diğer sorun olarak gün yüzüne çıkıyor.
En nihayetinde önümüzdeki 5 yıl otomotiv sektörünün gidişatını değiştirecek gibi gözüküyor.
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