Apple’ın piyasaya sürdüğü, renkli tasarımı ve bütçe dostu fiyatıyla özellikle öğrenciler ve günlük kullanıcılar arasında büyük bir popülerlik yakalayan MacBook Neo, ne yazık ki kendi başarısının kurbanı olmak üzere. Beklenenden çok daha yüksek bir satış ivmesi yakalayan cihaz, şu sıralar aşılması zor bir tedarik zinciri kriziyle karşı karşıya.

Yayımlanan son analist raporlarına göre, cihazın kalbinde yer alan Apple A18 Pro işlemcisinin üretimindeki tıkanıklıklar sebebiyle Apple, küresel sevkiyat hedeflerini dramatik şekilde geri çekmek zorunda kaldı.

Sevkiyat Hedefleri Yüzde 40 Çakıldı!

Lansmandan hemen sonra gelen yoğun ilgi üzerine Apple, üretim planlamasını agresif bir şekilde 10 milyon adet seviyesine kadar yükseltmişti. Hatta Türkiye dahil birçok ülkede teslimat sürelerinin 3 haftayı aşması üzerine tedarik zincirine acil ek siparişler geçilmişti.

Ancak TSMC cephesindeki üretim limitleri ve parça sıkıntısı gerçeğiyle yüzleşen Apple, yıllık sevkiyat beklentisini 6 ila 7 milyon adet bandına kadar düşürdü. Bu da planlanan hedeflerde yaklaşık yüzde 40’lık devasa bir kesinti anlamına geliyor.

Krizin Arkasındaki Nedenler: Sadece Çip Değil, Bellek Fiyatları da Uçtu

Apple’ın üretimi artırmak adına TSMC’ye ek 3nm üretim siparişi verdiği biliniyordu. Ancak işler kağıt üzerinde planlandığı kadar kolay yürümüyor. Krizin temelinde şu kritik faktörler yatıyor:

TSMC’nin Kapasite Sınırları: Yapay zekâ çiplerine ve yeni nesil mobil işlemcilere olan küresel hücum, TSMC’nin 3nm üretim hatlarını adeta kilitledi. Apple her ne kadar en büyük müşteri olsa da bantlarda sınırsız bir önceliğe sahip olamıyor.

Artan Üretim Maliyetleri: TSMC’nin sıfırdan ek A18 Pro üretimine başlaması, Apple için üretim maliyetlerini ciddi şekilde yukarı çekti.

DRAM (Bellek) Krizi: Küresel çapta devam eden bellek tedarik sorunları ve artan DRAM fiyatları, MacBook Neo’nun kâr marjını ciddi şekilde eritiyor.

Zam Kapıda Olabilir: Artan parça ve döküm maliyetleri nedeniyle Apple’ın yakın gelecekte MacBook Neo’nun başlangıç fiyatında yukarı yönlü bir güncelleme yapmak zorunda kalabileceği konuşuluyor.

İkinci Nesil MacBook Neo (MacBook Neo 2) da Tehlikede!

Bu darboğaz sadece mevcut nesli etkilemekle kalmıyor; geleceğe yönelik planları da tehdit ediyor. Apple’ın üzerinde çalıştığı ve daha güçlü performans, 12 GB RAM ve hatta dokunmatik ekran gibi özelliklerle gelmesi beklenen MacBook Neo 2 modelinin de bu krizin gölgesinde kalabileceği iddia ediliyor.

Gelecek nesil cihazda kullanılması planlanan A19 Pro işlemcisinin üretimi için de TSMC’nin yoğun 3nm hatlarına güvenilecek olması, benzer tedarik krizlerinin önümüzdeki yıl da Apple’ın yakasını bırakmayacağına işaret ediyor.

Apple, yakın vadede yüksek talep ile sınırlı üretim kapasitesi arasında zorlu bir denge kurmaya çalışacak. Eğer bu süreçte bir MacBook Neo almayı düşünüyorsanız, teslimat sürelerinin daha da uzayabileceğini göz önünde bulundurarak şimdiden plan yapmanızda fayda var.