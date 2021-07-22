Otomotiv
Gelecekte, her Mercedes modelinin %100 elektriklisi de olacak
Mercedes, gelecek planlarını açıkladığı bir etkinlikte, mümkün olan tüm pazarlarda tamamen elektrikli bir marka olacağını söyledi. 2025 yılından itibaren model yelpazesindeki her yeni modelin, %100 elektrikli bir versiyona sahip olacağı belirtildi. Ayrıca bu haber ile birlikte, yalnızca elektrikli araçlara özel olan üç yeni mimarinin de tanıtılacağına dair söylentiler de temel kazandı.
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Mercedes-Benz AG ve Daimler AG‘nin CEO‘su Ola Källenius, “Son yıllarda, özellikle Mercedes-Benz’in rekabet ettiği premium segmentte, elektrikli otomobil dönüşümü büyük hız kazandı. On sene içerisinde bir kırılma noktasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu kırılma noktasından itibaren bütün sektör elektrik üzerine kurulu olacak ve biz ise bu şartlara hazır olacağız.” dedi.
Alman üretici, 2020-2030 yılları arasında yapacağı elektrikli araç ar-ge yatırımları için 40 milyar € gibi bir bütçe ayırıyor. Bu hareket ile Mercedes, söz konusu kırılma noktasından eli daha güçlü bir şekilde geçmeyi planlıyor.
Mercedes’in elektrikli araçları için kullanacağı üç yeni mimari
İlk mimari, Mercedes’in binek araçlar için tasarladığı MB.EA. Şirket, tüm orta ve büyük boyutlu araçlarda da kullanılacağını söylüyor. Ölçeklenebilir ve modüler bir yapıya sahip bu mimari, şirketin gelecekteki elektrikli model gamının yapı taşı olacak.
İkinci mimari ise en çok ilgi çekmesi beklenen AMG.EA mimarisi. Adından da anlaşılacağı üzere yüksek performanslı elektrikli araçlarda, yani Mercedes-AMG modellerinde yer alacak.
Son mimari ise VAN.EA oluyor. Adından da anlaşılacağı üzere minibüs ve hafif ticarilerde kullanılmak üzere tasarlanan bu mimari ile Mercedes, şehirlere daha temiz bir gelecek vadediyor.
Mercedes’in planları arasında gündelik hayatta 1000 km menzil sunabilen bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Bu araç ile 100 km‘de tek haneli kWh cinsinden tüketim hedefleniyor. Örnek vermek gerekirse Tesla Model 3, 100 km’de 14.9 kWh tüketime sahip bir araç. Göründüğü üzere Mercedes, işi oldukça iddialı bir noktaya çekecek ve bu konuda Mercedes-AMG F1 takımının Güç Aktarma Birimi’ndeki uzmanlardan yardım alacak.
Haberin başında dediğimiz gibi 2025 yılından itibaren her modelin %100 elektrikli bir seçeneği ile karşımıza çıkacak Alman üretici. Bu da markanın batarya ihtiyacını oldukça yükseltecek. Bu sebeple hali hazırdaki dokuz pil fabrikasına ek olarak, dünyanın çeşitli noktalarına ortaklarıyla birlikte sekiz pil fabrikası daha açmayı hedefliyor.
Mercedes, bir süredir ortaklarıyla birlikte yüksek enerji yoğunluklu hücreler ve katı hal pilleri gibi teknolojileri içeren yeni nesil bataryalar üzerinde çalıştığını söylüyor. Yakın zamanda yüksek performanslı eksenel akışlı elektrik motorları uzmanı İngiliz şirket YASA‘yı satın alan Alman şirketin, karşımıza daha verimli elektrikli aktarma organlarıyla çıkması bekleniyor.
Tüm bu gelecek planları için Mercedes, 2020 yılında belirlediği kar planlarına bağlı kalacak. Bazı çalışanlarına erken emeklilik planları sunsa da şirket, elektriğe geçişte kaybedilme ihtimali olan içten yanmalı motorlarda uzman iş gücü kaybını önlemek için çalışanlarının büyük bir kısmını yeniden eğitecek. Bu süre zarfında Mercedes’in model yelpazesindeki her segmentte birer adet %100 elektrikli model olacağını söylüyor.
CEO Källenius, “Bu geçişteki en büyük görevimiz, müşterilerimizi bu geçiş sırasında yeni ürünlerimizin güvenilirliği konusunda ikna etmek. Mercedes-Benz’in bu görevdeki başlangıcını, amiral gemisi elektrikli modelimiz EQS yapacak.” diyor.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Electrify America, 2025’e Kadar Sarj İstasyonu Ağını 2 Katına Çıkarıyor
Volkswagen’in sahibi olduğu Electrify America şirketi, 2025’in sonuna kadar ABD ve Kanada’daki elektrikli araç şarj altyapısını iki katına çıkaracağını belirtti. Electrify America şirketinin bu planı tamamlandığında ise 1.800’den fazla hızlı şarj istasyonu olmak üzere toplamda 10.000’den fazla elektrikli araç şarj istasyonu ABD sınırları içerisindeki yerini almış olacak.
Şirket bu büyüme planının kapsamı için fazla ayrıntı vermedi ancak bu plan gerçekleştiği takdirde Electrify America şirketinin şarj istasyonları Dakotas, Hawaii, Batı Virginia, Wyoming ve Vermont bölgelerindeki yerlerini alacak. Aynı zamanda Kanada’nın ise büyük bir bölümüne yayılmış olacak. Ayrıca birkaç güney eyaletindeki istasyonların da kapasitesi arttırılıyor ve yeni şarj cihazları yerlerini alıyor. Planlar dahilinde 2025 yılında elektrikli araçlar için gidilemeyecek yer kalmayacak gibi gözüküyor.
Electrify America şirketinin bu atılımı Tesla şirketi üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir. Şubat 2021 itibariyle Kuzey Amerika’da Tesla’ya ait 1.101 Supercharger şarj istasyonu vardı. Bu sayının 2025 yılına kadar önemli ölçüde artması muhtemel olsa da Tesla, Electrify America şirketinin önünde kalmak istiyorsa şimdiden harekete geçmesi gerekiyor.
Dünyanın önde gelen otomobil markaları ve bu piyasanın tamamlayıcı mallarını üreten elektrikli araç piyasasında yer alan Electrify America gibi şirketler 2025 yılını hedef gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Jeep markası da 2025 yılına kadar tüm otomobilleri için elektrikli bir model sunacağını duyurmuştu. Hyundai ise bu sene yeni model şık tasarımlı elektrikli araçlarıyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Volkswagen ve BMW ise elektrikli modeller çıkarmaya başladı. Opel markası ise bu sene elektrikli araç modellerini piyasaya sunmuştu. Tüm bu bilgilerin ışığında 2025 yılının elektrikli araçların şahlandığı bir yıl olarak karşımıza çıkacağını tahmin etmek hiçte zor değil.
Elektrikli araç konusunda ülkemizde ise herkesin bildiği üzere yeni bir marka olan TOGG isimli girişim bulunuyor. TOGG için ise 2023 yılı işaret edilmişti. Aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonu konusunda ise Zorlu Holding tarafından başlatılan ZES projesi kapsamında 604 adet şarj istasyonu kurulumu gerçekleşti. Zorlu Holding dışında ise Eşarj, Voltrun ve Sharz adlı elektrikli araç sarj istasyonu girişimleri mevcut ve bu girişimler birbirleriyle sıkı bir rekabet haline girerek hızla gelişim göstermete. Ancak bu şarj istasyonlarının belirli bölgelere yoğunlaşmış olması ise bir diğer sorun olarak gün yüzüne çıkıyor.
En nihayetinde önümüzdeki 5 yıl otomotiv sektörünün gidişatını değiştirecek gibi gözüküyor.
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Otomotiv
Yeni nesil Opel Astra tanıtıldı!
Tamamen yenilenen Opel Astra, L kod adlı altıncı nesliyle karşımızda. Eski nesliyle kıyasladığımızda aracın baştan yaratıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Bilindiği üzere Opel, PSA tarafından satın alınmıştı. PSA‘da FCA ile birleşerek Stellantis adında bir şirket oldu. Opel Astra L, Yeni Peugeot 308‘in de dahil olduğu diğer Stellantis modellerinde de kullanılan EMP2 mimarisini kullanıyor. Aracın motor seçeneklerinde ise eski nesline kıyasla daha geniş bir yelpaze bulunuyor. Bunlar benzinli ve dizel ünitelere ek olarak gelen iki yeni plug-in hibrit seçenek olacak.
İçindekiler
Opel Astra L’nin motor seçenekleri
Yeni Astra, az önce de söylediğimiz gibi benzinli, dizel ve plug-in hibrit seçenekler sunacak. Benzinli seçenekler 110 ve 130 beygirlik, üç silindirli 1.2 litrelik turbo destekli motorlar. Dizel seçenek ise 130 beygirlik, dört silindirli turbo dizel bir motor. Ayrıca vites seçeneklerinde bu motorlar altı ileri manuel veya sekiz ileri otomatik şanzımanla alınabilecek.
Şimdi ise Astra’da ilk defa gördüğümüz güç aktarma sistemi olan plug-in hibritlere gelelim. İki farklı plug-in hibritten ilki 150 beygir güce sahip, dört silindirli 1.6 litrelik turbolu motor ve 110 beygirlik elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Bu ikilinin oluşturduğu seçenek toplamda 180 beygirlik bir güce sahip. Diğer seçenek ise ilk seçenekte yer alan 150 beygirlik içten yanmalı motorun 180 beygirlik versiyonu ve 110 beygirlik bir elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Bu seçenek ise toplamda 224 beygirlik bir güce sahip. Her iki plug-in hibrit ünite de 12.4 kWh değerinde bir lityum iyon bataryadan gücünü alıyor ve 50 km‘ye yakın seviyede tam elektrikli sürüşe olanak tanıyor.
Yeni Opel Astra’nın boyutları ve tasarımı
Astra L, 4374mm uzunluğa, 1860mm genişliğe ve 1470mm yüksekliğe sahip. Bu değerlere baktığımızda araç, eski nesline kıyasla 4mm daha uzun, 51mm daha geniş ve 15mm daha alçak bir hale gelmiş. Aracın aks mesafesi ise 13mm uzayarak 2675mm olmuş. Bu artan boyutların bagaj hacmine de etkisi olmuş ve eskiden 370 litre olan yükleme alanı 422 litreye yükselmiş.
Yeni Astra, markanın yeni imza yüzü olan Vizor tasarımına sahip diğer bir model oldu. Ön tarafta parlak siyah bir panel ile birbirine bağlanan martiks LED farları ile araç, eski neslini adeta unutturuyor. Ayrıca ön tamponun yanlarına yerleştirilen sis farlarını da unutmadan ekleyelim.
Araca yan taraftan baktığımızda ise siyah renkli tavanı ve gövde renginde bırakılan C sütunu dikkat çekiyor. Aracın gövdesini ise 235/40 boyutunda 18 inçlik jantlar taşıyor. Tabi ki donanım seviyesine göre jantların boyutlarının ve tasarımının değişebileceğini de dipnot olarak verelim.
Aracın kabininde ise 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı göze çarpan en büyük değişikliklerden. Tek bir alanda toplanan bu iki ekran, eski nesildeki geleneksel tasarıma sahip ön konsoldan bir hayli farklı görünüyor. Üç kollu direksiyon simidi ve parmaksı vites kolu ise değişen diğer öğeler arasında. Ayrıca araçta head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar da yer alıyor.
Ayrıca Opel, haberimize konu olan Astra L‘nin, içten yanmalı motor taşıyan son Astra olacağını söylüyor. Üretici, 2028 yılına kadar bütün modellerini %100 elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor.
2022 Astra’nın fiyatı ve satış tarihi
Bu yılın 3. çeyreğinde ön siparişleri alınacak olan Astra L’nin teslimatları ise 2022’nin ilk aylarında olacak. İlerleyen zamanlarda station wagon bir modelin de Astra L ailesine katılacağı da belirtildi.
Kaynak: Carscoops, Motor1 TR
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Otomotiv
Yeni nesil Nissan GT-R, güncel modelden pek farklı görünmeyebilir
2007‘den beri aramızda olan Nissan GT-R R35, birtakım güncellemeler almış olsa da biraz yaşını hissettiriyor. Alınan bazı duyumlara göre Japon üretici, GT-R’ın yeni neslinde çok büyük değişikliklere gitmeyecek. Tabi bu bahsettiğimiz “pek değişmeyecek” kısımlar kozmetik olan kısımlarda.
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GT-R R35’in aldığı en son makyaj 2016 yılında oldu. Efsaneleşmiş Japon otomobillerinin kimisi bu süre zarfında MX-5 gibi yeni nesillerine kavuştu kimisi ise Supra gibi küllerinden yeniden doğdu. Nissan ise emektar R35’in yeni tasarımına henüz daha zaman var diyor. Bu sebepten dolayı çalışmaların büyük kısmının aracın mekaniği üzerine olacağı düşünülüyor. Tabi dış görünüşe hiç dokunulmayacağını ben şahsen düşünmüyorum. İllaki kayda değer değişiklikler görürüz.
Yeni GT-R hafif hibrit mi olacak?
Best Car‘ın Japonya biriminin aldığı duyumlara göre yeni GT-R’da yeni bir altyapı kullanacak. Yeni bileşenler ve yeni süspansiyonlar ile genel bir güncelleme geçirmiş R35 gibi olacak R36. Ayrıca iddialara göre giderek katılaşan emisyon ve gürültü kurallarına rağmen mevcut VR38DETT motor üzerinden R36’nın geliştirileceği söyleniyor. Yani R36’daki motorun, R35 NISMO‘daki 592 beygir güç ve 652 Nm tork üreten motora benzer bir performans sunması bekleniyor. Tabi yine dört çeker sistem ve otomatik şanzıman ile birlikte eşleneceğinin söylentisini de ekleyelim.
Gelelim başlıktaki hibrit konusuna. Hafif hibrit GT-R fikrini ortaya atan kişi Kazutoshi Mizuno, yani R35 GT-R’ın yaratıcısı olan kişi. Fakat Mizuno’nun Nissan’dan emekli oluşunun ardından bu plan 2022’ye ertelendiği söylenirken son sızıntılarda aracın tamamen benzinli motorla geliştirilecek olması biraz ters köşe yaptı.
Nissan’ın, birçok üreticinin içten yanmalı performans modellerini elektrikli hale getirdiği veya tamamen devre dışı bıraktığı şu zamanda kurallara nasıl uyacağı biraz merak konusu. Kurallara uymak adına düşük CO2 ayak izine sahip olan hibrit veya tamamen elektrikli yeni bir model ailesi planına girebileceği de söyleniyor. Fakat yine de GT-R’ın her halükarda, içten yanmalı motora sahip araba satışının yasaklandığı Avrupa ülkelerine satılması hakkında endişeler de mevcut.
Yeni Nissan GT-R R36 ne zaman tanıtılacak?
Söz konusu hafif hibrit GT-R motorunun, emisyon kurallarına son çare olarak kullanılacağı düşünülüyor. Yani tamamen elektrikli bir GT-R çağına gelmeden önceki son basamak olacak bu hibrit seçenek. Son GT-R R35‘in ise 2022 sonbaharında banttan ineceği söyleniyor. 2023 yılının başlarında ise R36‘nın görücüye çıkacağı belirtiliyor. Tabi bunların resmi kaynaklara dayanmayan söylentiler olduğunu da hatırlatalım.
Kaynak: Best Car Japonya, Carscoops
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