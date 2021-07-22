Gelecekte, her Mercedes modelinin %100 elektriklisi de olacak

Mercedes, gelecek planlarını açıkladığı bir etkinlikte, mümkün olan tüm pazarlarda tamamen elektrikli bir marka olacağını söyledi. 2025 yılından itibaren model yelpazesindeki her yeni modelin, %100 elektrikli bir versiyona sahip olacağı belirtildi. Ayrıca bu haber ile birlikte, yalnızca elektrikli araçlara özel olan üç yeni mimarinin de tanıtılacağına dair söylentiler de temel kazandı.

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Mercedes-Benz AG ve Daimler AG‘nin CEO‘su Ola Källenius, “Son yıllarda, özellikle Mercedes-Benz’in rekabet ettiği premium segmentte, elektrikli otomobil dönüşümü büyük hız kazandı. On sene içerisinde bir kırılma noktasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu kırılma noktasından itibaren bütün sektör elektrik üzerine kurulu olacak ve biz ise bu şartlara hazır olacağız.” dedi.

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Alman üretici, 2020-2030 yılları arasında yapacağı elektrikli araç ar-ge yatırımları için 40 milyar € gibi bir bütçe ayırıyor. Bu hareket ile Mercedes, söz konusu kırılma noktasından eli daha güçlü bir şekilde geçmeyi planlıyor.

Mercedes’in elektrikli araçları için kullanacağı üç yeni mimari

İlk mimari, Mercedes’in binek araçlar için tasarladığı MB.EA. Şirket, tüm orta ve büyük boyutlu araçlarda da kullanılacağını söylüyor. Ölçeklenebilir ve modüler bir yapıya sahip bu mimari, şirketin gelecekteki elektrikli model gamının yapı taşı olacak.

İkinci mimari ise en çok ilgi çekmesi beklenen AMG.EA mimarisi. Adından da anlaşılacağı üzere yüksek performanslı elektrikli araçlarda, yani Mercedes-AMG modellerinde yer alacak.

Son mimari ise VAN.EA oluyor. Adından da anlaşılacağı üzere minibüs ve hafif ticarilerde kullanılmak üzere tasarlanan bu mimari ile Mercedes, şehirlere daha temiz bir gelecek vadediyor.

Mercedes’in planları arasında gündelik hayatta 1000 km menzil sunabilen bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Bu araç ile 100 km‘de tek haneli kWh cinsinden tüketim hedefleniyor. Örnek vermek gerekirse Tesla Model 3, 100 km’de 14.9 kWh tüketime sahip bir araç. Göründüğü üzere Mercedes, işi oldukça iddialı bir noktaya çekecek ve bu konuda Mercedes-AMG F1 takımının Güç Aktarma Birimi’ndeki uzmanlardan yardım alacak.

Haberin başında dediğimiz gibi 2025 yılından itibaren her modelin %100 elektrikli bir seçeneği ile karşımıza çıkacak Alman üretici. Bu da markanın batarya ihtiyacını oldukça yükseltecek. Bu sebeple hali hazırdaki dokuz pil fabrikasına ek olarak, dünyanın çeşitli noktalarına ortaklarıyla birlikte sekiz pil fabrikası daha açmayı hedefliyor.

Mercedes, bir süredir ortaklarıyla birlikte yüksek enerji yoğunluklu hücreler ve katı hal pilleri gibi teknolojileri içeren yeni nesil bataryalar üzerinde çalıştığını söylüyor. Yakın zamanda yüksek performanslı eksenel akışlı elektrik motorları uzmanı İngiliz şirket YASA‘yı satın alan Alman şirketin, karşımıza daha verimli elektrikli aktarma organlarıyla çıkması bekleniyor.

Tüm bu gelecek planları için Mercedes, 2020 yılında belirlediği kar planlarına bağlı kalacak. Bazı çalışanlarına erken emeklilik planları sunsa da şirket, elektriğe geçişte kaybedilme ihtimali olan içten yanmalı motorlarda uzman iş gücü kaybını önlemek için çalışanlarının büyük bir kısmını yeniden eğitecek. Bu süre zarfında Mercedes’in model yelpazesindeki her segmentte birer adet %100 elektrikli model olacağını söylüyor.

CEO Källenius, “Bu geçişteki en büyük görevimiz, müşterilerimizi bu geçiş sırasında yeni ürünlerimizin güvenilirliği konusunda ikna etmek. Mercedes-Benz’in bu görevdeki başlangıcını, amiral gemisi elektrikli modelimiz EQS yapacak.” diyor.

Kaynak: Carscoops