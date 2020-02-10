Voyager 2, NASA tarafından tekrar çevrim içi yapıldı!

Çin’in sevilen teknoloji markası Xiaomi, Android 10 beta testlerini başlattı. Şimdilik sadece birkaç cihaz için başlatılan beta testleri yeni Android sürümünün Xiaomi cihazlar için yolda olduğunun habercisi niteliğinde. Merakla beklenen Android 10 güncellemesini alacak telefonları haberimizde sizler için listeledik.

Mi Mix 3, Mi 9 5G ve Redmi K20 Pro için açık beta testi süreci başladı. www.mi.com internet sitesi üzerinden beta süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilir, sizde telefonunuza Android 10’un beta sürümünü kurabilirsiniz. Bu telefonlar dışında Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7/7 Pro için Çin’e özel kapalı beta testleri devam ediyor. Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G, Mi 8 Pro, Mi A2, Mi A3 ve Pocophone F1 ise geçtiğimiz günlerde Android 10 güncellemesini almış olan cihazlar.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 ve 10 Pro, 23 Şubat’ta resmen tanıtılıyor!

Android 10 alması beklenen Xiaomi modelleri

Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Pro (1. çeyrek, 2020)

Xiaomi Mi CC9/CC9 Pro (1.çeyrek, 2020)

Xiaomi Mi 9T/9T Pro (1.çeyrek, 2020)

Xiaomi Mi 9 SE (4.çeyrek, 2020)

Xiaomi Mi Mix 3/Mix 3 5G (4.çeyrek, 2020)

Xiaomi Mi 8/8 Pro (4.çeyrek, 2020)

Xiaomi Mi Mix 2S (1.çeyrek, 2020)

Android 10 alması beklenen Redmi modelleri

Redmi K20/K20 Pro (1.çeyrek, 2020)

Redmi Note 8/Note 8 Pro (1.çeyrek, 2020)

Redmi Note 7/7 Pro (1.çeyrek, 2020)

Redmi 7/7S (1.çeyrek, 2020)

Redmi 6/6 Pro (4.çeyrek, 2020)

Redmi Note 5/Note 5 Pro (4.çeyrek, 2020)

Redmi 5/5A (4.çeyrek, 2020)

Android 10 ile gelecek bazı yenilikler

Live Caption: Bu özellik çoğu kullanıcının çok işine yarayacak olsa da Google bu özellik ile işitme engelli kullanıcılarına odaklanıyor. Yapay zeka teknolojisinden güç alan özellik video içerik tüketimi ve görüntülü görüşmeler sırasında canlı alt yazı ve çeviri hizmeti sağlıyor.

Katlanabilir uyumluluğu: Android’in yeni sürümü, teknoloji dünyasında gittikçe popülerleşen katlanabilir cihaz konseptine tam uyum sağlamayı vadediyor.

5G uyumluluğu: 5G’ bağlantı teknolojisine sahip cihazlar günden güne artarken, Android 10 işletim sistemi bu teknolojiye tam destek veriyor.

Daha çok gizlilik kontrolü: Google Android’in her sürümünde olduğu gibi bu sürümde de güvenlik seçeneklerine yenilerini ekleyerek daha ayrıntılı ayarlar yapmamıza olanak tanıyacak. Örneğin; bir uygulama konum izni istediğinde evet ve hayır seçeneklerinin dışında yalnızca uygulamayı kullanıyorken izin ver seçeneği de kullanıcıya sunulacak.

Yeni işletim sistemi bu özelliklerin yanı sıra Sound Amplifier, Odak Modu ve Family Link gibi birçok özellik sunacak.