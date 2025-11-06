Oyun dünyasının kalbi bu hafta yeniden Steam indirimlerinde atıyor. Her hafta olduğu gibi “Hafta Boyu Fırsatları” kampanyasıyla pek çok oyunda büyük indirimler başladı. Peki bu hafta hangi oyunlar indirimde, fırsatlar ne zamana kadar sürecek ve kullanıcıları neler bekliyor?

Steam Hafta Boyu Fırsatları indirimleri başladı!

Dijital oyun platformu Steam, Kasım ayının ilk haftasında oyunseverleri heyecanlandıran yeni bir kampanyaya imza attı. “Hafta Boyu Fırsatları” kapsamında yüzlerce popüler oyun kısa süreliğine büyük indirimlerle satışta. 10 Kasım’a kadar devam edecek olan bu özel dönem, özellikle yıl sonu indirimleri öncesi oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Bu haftanın öne çıkan oyunları arasında Lies of P, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft yer alıyor. Fiyatlar neredeyse yarıya düşmüş durumda. Örneğin, normalde 35,99 dolar olan Lies of P şu anda 17,99 dolara satılıyor. Tomb Raider IV-VI Remastered ise 14,99 dolardan 7,49 dolara, Tomb Raider I-III Remastered paketi ise 14,99 dolardan 5,99 dolara kadar düşmüş durumda.

İşte Steam Hafta Boyu Fırsatları indirimli oyunlar:

Oyun İndirimli Fiyatı Sniper Ghost Warrior Contracts 2 1.99 dolar Blazing Sails 2.39 dolar Road 96 3.74 dolar Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 5.99 dolar TEKKEN 7 6.24 dolar Tomb Raider IV-VI Remastered 7.49 dolar XCOM® 2 Collection 8.16 dolar STAR WARS™: Battlefront Classic Collection 12.47 dolar Deus Ex Remastered 13.49 dolar Sid Meier’s Civilization® VI Anthology 15.80 dolar Lies of P 17.99 dolar

Oyuncular, Steam üzerinden bu oyunlara ek olarak yüzlerce bağımsız yapımı da avantajlı fiyatlarla edinebiliyor. Özellikle rol yapma, macera ve hayatta kalma türündeki oyunlarda geniş bir indirim yelpazesi sunuluyor. Şirketin bu tür kampanyaları, hem oyun geliştiricileri hem de oyuncular için ekosistemi canlandırıyor.

Geliştiriciler yeni oyunculara ulaşırken, kullanıcılar da favori oyunlarını daha uygun fiyatlarla kütüphanelerine ekleme şansı buluyor. Özellikle yıl sonuna doğru yaklaşırken bu indirim dalgasının, Steam Sonbahar ve Kış İndirimleri’nin habercisi olduğu da konuşuluyor.

