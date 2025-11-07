Alman otomotiv devi Audi, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Audi Q3 modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Peki, tamamen yenilenen bu kompakt SUV neler vadediyor? Audi Q3 tasarımı, teknolojisi ve motor seçenekleriyle segmentinde fark yaratabilecek mi? Türkiye yollarında dikkatleri üzerine çekecek bu model, premium SUV rekabetini nasıl şekillendirecek?

2025 Audi Q3 özellikleri neler?

Yeni Audi Q3, markanın kompakt SUV sınıfındaki güçlü kimliğini üçüncü nesil versiyonuyla yeniden tanımlıyor. Önceki modele göre 46 mm uzayan, 10 mm genişleyen ve 10 mm alçalan gövde yapısı, hem sportif sürüş karakterini hem de iç mekândaki konforu artırıyor. Daha düşük ağırlık merkezi sayesinde aracın yol tutuş kabiliyeti önemli ölçüde geliştirilmiş durumda.

Yeni Audi Q3 dış tasarımında geniş altıgen Singleframe ızgara, yatay hava girişleri ve aerodinamik far çizgileri dikkat çekiyor. Yan profildeki belirgin omuz çizgileri ve geniş çamurluk kemerleri, quattro genlerinden izler taşıyan güçlü bir görünüm sunuyor. Arka bölümde yer alan dijital OLED farlar ve yatay ışık şeridi, modern bir aydınlatma imzası oluşturuyor.

Kullanıcılara 10 farklı gövde rengi seçeneği sunan model, 18 ila 20 inç arasında değişen jant tasarımlarıyla kişiselleştirilebilir hale getirilmiş. Türkiye’de satışa sunulan 2025 Audi Q3 modellerinde Advanced paketiyle 18 inç, S line paketiyle ise 19 inç jantlar tercih edilebiliyor.

İç mekânda dijitalleşme ön planda. Sürücü odaklı kokpitte 12,8 inçlik MMI Touch ekran ve 11,9 inçlik Audi sanal kokpit plus yer alıyor. Yeni direksiyon yapısı sayesinde orta konsolda daha geniş bir alan yaratılmış. 30 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması ve lazer kesimli ışıklı kumaş detaylar, kabine premium bir atmosfer kazandırıyor.

Sönümleme kontrollü süspansiyon sistemi, sürüş moduna göre süspansiyon sertliğini otomatik olarak ayarlayarak şehir içi konfor ile sportif sürüş dengesini koruyor. Audi drive select sistemiyle Efficiency, Comfort, Dynamic, Balanced ve Individual olmak üzere beş farklı sürüş modu seçilebiliyor.

2025 Audi Q3 fiyatı ne kadar?

Yeni Audi Q3, 4.018.796 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’deki Audi yetkili satıcılarında satışa sunuldu. Bu fiyat seviyesiyle model, kompakt SUV segmentinde hem premium donanım hem de sürdürülebilir malzeme kullanımıyla fark yaratıyor.

Türkiye’de satışa çıkan model, 1.5 litrelik TFSI 110 kW (150 PS) motor seçeneğiyle geliyor. 250 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri S tronic otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. 0’dan 100 km/s hıza 9,1 saniyede ulaşabilen araç, maksimum 209 km/s hız değerine sahip.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yenilenen modelin tasarımını ve Türkiye fiyatını nasıl buldunuz? Sizce bu model, kompakt SUV pazarında dengeleri değiştirebilir mi? Görüşlerinizi paylaşmayı ve otomotiv dünyasındaki en son gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!