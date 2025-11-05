Galaxy S26 serisi için geri sayım başladı! Peki Samsung’un yeni amiral gemisi gerçekten daha pahalı mı olacak? Şubat ayında San Francisco’da tanıtılması beklenen cihazlar, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Ancak artan üretim maliyetleri, Samsung S26 modellerinin fiyatlarına da doğrudan yansıyabilir. Türkiye’deki kullanıcılar, bu artışın yerel fiyatlara nasıl etki edeceğini merak ediyor.

Galaxy S26 fiyatı artabilir! Samsung üzdü

Galaxy S26 serisinin fiyat artışı, Güney Kore’den gelen yeni raporlara göre artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Samsung’un tedarik zincirindeki maliyetler ciddi oranda yükseldi. Şirketin açıklamalarına göre yonga seti maliyetleri geçtiğimiz yıla göre %12 artarken, kamera modüllerinin fiyatı %8 oranında yükseldi.

Özellikle mobil DRAM bellek fiyatlarında yaşanan %16’lık artış, Samsung S26 serisinin üretim maliyetini doğrudan etkiliyor. Üreticilerin yapay zekâ çiplerine öncelik vermesi nedeniyle bellek arzı daralırken, bu durum fiyatları daha da yukarı çekiyor.

Samsung S26 fiyat artışının arkasında yalnızca donanım maliyetleri değil, aynı zamanda küresel ekonomik koşullar da bulunuyor. Samsung, bir önceki Galaxy S25 serisinde fiyatları büyük ölçüde sabit tutmayı başarmıştı. Ancak 2026 yılına yaklaşırken şirketin bu stratejiyi sürdürmesi zor görünüyor. Özellikle enerji ve üretim maliyetlerindeki genel artış, yeni nesil Samsung S26 fiyatlarını kaçınılmaz biçimde yukarı çekebilir.

Samsung’un bu maliyet baskısını dengelemek için önemli bir adım atması bekleniyor: Exynos 2600 işlemcisinin geri dönüşü. Şirket, Qualcomm’un son nesil Snapdragon çiplerini her pazarda kullanmak yerine, kendi geliştirdiği Exynos 2600 yongasını Galaxy S26 serisinde daha yaygın biçimde tercih edebilir.

Öte yandan Galaxy S26 fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi 50 ila 100 dolar arası bir artışın yaşanması muhtemel görünüyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Türkiye’de S26 Ultra gibi üst düzey modellerin fiyatlarının ciddi biçimde yükselmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 serisinin olası fiyat artışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Samsung’un Exynos hamlesi sizce doğru bir strateji mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve en güncel teknoloji gelişmeleri için bizi takip etmeyi unutmayın!