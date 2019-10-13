Eski NASA çalışanı açıkladı: Mars’ta yaşam bulduk

Eski NASA çalışanından heyecanlandıran uzayda yaşam açıklaması geldi. NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA, yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

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Birçok kişi NASA’nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. NASA tarafından Mars’a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü.

NASA’nın 1970‘lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars’ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.

Uzay araştırma merkezinin eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970’lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars’ta hayat olabileceğinin aksini çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.

Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu. Toprakta bulunan herhangi bir mikroorganizma, bu bileşeni sindirecek ve sera gazı ortaya çıkaracaktı.

Eski NASA çalışanı Levin, 1997 yılına gelindiğinde ise bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars’ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Levin, 10 Ekim 2019‘da yayınladığı yazısında Dünya’da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı. Ancak NASA, 2020 MARS görevinde herhangi bir yaşam tespit etme testi yapmayacağını belirtelim.