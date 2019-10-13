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Eski NASA çalışanı açıkladı: Mars’ta yaşam bulduk
Eski NASA çalışanından heyecanlandıran uzayda yaşam açıklaması geldi. NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA, yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.
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Birçok kişi NASA’nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. NASA tarafından Mars’a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü.
NASA’nın 1970‘lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars’ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.
Uzay araştırma merkezinin eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970’lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars’ta hayat olabileceğinin aksini çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.
Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu. Toprakta bulunan herhangi bir mikroorganizma, bu bileşeni sindirecek ve sera gazı ortaya çıkaracaktı.
Eski NASA çalışanı Levin, 1997 yılına gelindiğinde ise bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars’ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Levin, 10 Ekim 2019‘da yayınladığı yazısında Dünya’da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı. Ancak NASA, 2020 MARS görevinde herhangi bir yaşam tespit etme testi yapmayacağını belirtelim.
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Donald Trump şimdi de Twitch yayıncısı oldu!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya ve özellikle Twitter’da oldukça aktif olması ile biliniyor. Farklı mecralara adım atan Trump, şimdi de kendi adına açılan resmi Twitch hesabı ile gündemde!
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Donald Trump artık mitinglerini Twitch’te de yayınlayacak!
ABD Başkan Donald Trump, şu sıralar bir yandan Çin ile ticaret savaşını sürdürürken, diğer yandan da görevinden azledilme tehlikesi yaşıyor. Trump, bütün bunlara rağmen önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçiminde ikinci kez seçilebilmek adına ilginç bir strateji belirlemiş gibi gözüküyor. Kısa bir süre önce popüler canlı yayın platformu Twitch’e katılan Donald Trump, yaptığı mitingleri canlı yayınlayarak farklı kitlelere ulaşmak istiyor.
Twitter’daki atışmaları ile sık sık gündeme oturan Trump, platforma üye olan ilk ülke başkanı olarak da dikkat çekiyor. Ancak karşısındaki adaylara bakıldığında Bernie Sanders’ın Twitch’e katılma konusunda Trump’tan daha erken davrandığı görülüyor. ABD Başkanı, bunun yanı sıra daha önce yaptığı açıklamalarda Twitch’in sahibi olan Jeff Bezos’u ve diğer şirketlerini sıkça eleştirmişti. Yani Trump’ın bu noktada mecburi bir geri adım attığı da söylenebilir.
Şu an Trump’ın mitinglerinin canlı yayınlandığı Twitch kanalı yalnızca 24 saat içerisinde 60.000’den fazla takipçi kazanmış durumda. 73 yaşındaki başkanın ilerleyen dönemde bu platform için özel bir miting düzenleyip düzenlemeyeceğini ise zaman gösterecek.
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Google Maps için Gizli Mod özelliği geliyor
Google Maps uygulması için yeni bir özellik kullanıcıların hizmetine sunuldu. Google’nin dünyadaki yol göstericisi haline gelen haritalar uygulaması, kullanıcı deneyimi odağında yeni özellikler ilave edilerek, daha kapsamlı bir hale geliyor. Bu gelişim sürecinde de en yeni olarak Google Haritalar’a gizli mod özelliği ilave ediliyor.
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Google Maps, yeni özelliğini bir süredir test ediyordu. Dünya çapında kullanıma sunulan yeni özellik gizli mod işlevi. Gizli modu etkinleştirdiğinizde, gittiğiniz yerler konum geçmişinize eklenmiyor ve dolayısıyla “Maps deneyimini kişiselleştirmek için” kullanılmıyor. Gizli moddayken gittiğiniz mekanlara puan vermeniz de istenmiyor. Gizli modu etkin hale getirmek için profil fotoğrafınıza dokunmanız ve gizli mod seçeneğini açmanız yeterli oluyor.
Google’ın internet tarayıcısı olan Chrome’u kullanan kişilerin aşina olduğu gizli mod, geride hiçbir ayak izi bırakmadan internet sitelerde gezmeye ve bu doğrultuda şahsi verilerin korunmasını sağlamaya yarıyor. Google Maps uygulamasına eklenecek gizli modun ise kullanıcıların nereye gittiğinin ve bu yerlerde ne kadar süre geçirdiğinin kayıt altına alınmasını önlemeye yardımcı olacağı söyleniyor.
Google Maps’te gizli moda geçmeniz, diğer uygulamaların konumunuzu takip etmesini elbette engellemiyor. Örneğin kamera uygulamanız, fotoğraflara konum eklemeyi sürdürebilir. Hatta gizli mod, Google’ın sizi takip etmediği anlamına da gelmiyor.
Google Maps, Android kullanıcıları için bu ay içerisinde yayınlanacak olan yeni özellik, iOS kullanıcıları için de çok yakın bir zamanda kullanılabilir olacak. Bununla birlikte şirketin YouTube tarafında da gizlilik odaklı yeni planları var gibi gözüküyor.
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Çin, uzaya yer gözlem uydusunu fırlattı
Çin, yüksek çözünürlüklü gözlem yapacak Gaofen-10 uydusunu uzaya fırlattı. Uydu, Kuşak ve Yol Projesi için kullanılacak. Şinhua ajansı tarafından paylaşılan habere göre, Çin uydusu Gaofen-10, eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-4C roketine Cumartesi (Pekin Saati) sabah 2: 51‘de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
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Long March-4C (Uzun Yürüyüş) roketiyle fırlatılan uydunun bir metrenin altında yüksek çözünürlükte fotoğraf alarak dünyaya göndereceği belirtildi. Uydu, yer gözlem, şehir planlama, yol bağlantıları tasarımı, ürün hasat tahmini, doğal afet kurtarma çalışmalarıyla Kuşak ve Yol Projesi’nde kullanılacak.
Bu yeni uydunun (Gaofen-10) daha önce kaybolan uydunun yerine geçeceği tahmin ediliyor. Gaofen-10, 31 Ağustos 2016 tarihinde fırlatma aracıyla ilgili sorunların ortaya çıkmasıyla kaybedildi. Söz konusu uydunun yapısı hakkında net bir açıklanmadı.
Uydu ve taşıyıcı roket, Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi bünyesinde Şanghay Uzay-Uçuş Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilirken, fırlatma işleminin Uzun Yürüyüş roket serisinin 314’üncü misyonu olduğu belirtildi.
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Çin, Gaofın uydu projesini 2010 yılında başlatmıştı
ABD ve Rusya‘dan sonra dahil olduğu “uzay yarışında”, son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te “uzayın lideri” olmayı hedefliyor.