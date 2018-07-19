Volvo XC60 Çin üretimini düşürüyor

Volvo XC60 modelinin Çin tesislerindeki üretimi, şirketin yeni almış olduğu karar ile düşürülüyor. Volvo XC60 ile ilgili bu kararın sebebini ise şirketin CEO’su Hakan Samuelsson açıkladı.

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Volvo XC60 Volvo’nun en çok satan modeli

Volvo XC60, şirketin dünya çapında en çok sattığı model olmakla birlikte kompakt SUV sınıfındaki diğer marka araçların da en büyük rakibi konumunda. Volvo marka araçlar Dünya’da orta-üst, ülkemizde ise üst seviye fiyatlı araçlar olmalarına rağmen Alman rakipleri ile pazarda yarışa her zaman devam edebiliyorlar. Bunun sebebi ise dünyada bir “Volvo algısı”nın olması ve Volvo denilince herkesin aklına ilk başta “Güvenlik” konusunun gelmesidir.

Günümüzde çoğu markanın kullandığı güvenlik önlemlerinin bir kısmı Volvo tarafından icat edilmiştir. Volvo XC60 ve diğer yeni nesil Volvo SUV modelleri sundukları bu güvenlik donanımlarının yanı sıra lüks ve konfordan da feragat ettirmeyen SUV modelleri olarak öne çıkıyor.

Geely, Volvo’yu satın almıştı

2010 yılında Çin’li Geely markası Volvo’yu Ford Motor’dan satın almıştı. Bu hamleden sonra Volvo’nun üretim tesislerinin büyük çoğunluğu Çin’e taşınırken, Geely ve Volvo markalarının ortak Ar-Ge merkezlerinin ise İsveç’te olması kararlaştırılmıştı.

Volvo CEO’su yeni ABD politikalarını açıkladı

Dünyanın en çok satan SUV modellerinden Volvo XC60 bugüne dek Çin’de üretilip diğer ülkelere ihraç ediliyordu. Fakat ABD’nin Çin’den yapılan ithalatlara uygulayacağı yeni gümrük vergileri kararının üstünden fazla zaman geçmeden, Volvo da ABD pazarına sattığı XC60 modelleri ile ilgili almış olduğu yeni kararı açıkladı.

Londra merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan Volvo Ceo’su Hakan Samuelsson, ABD pazarı için üretilen XC60’ların yeni vergilere maruz kalmaması için bundan sonra bu araçların üretimlerini Avrupa’da yapacaklarını açıkladı. Halihazırda ABD pazarı için üretilmiş fakat ihraç edilmemiş otomobillerini ise başka pazarlara kaydıracaklarını ifade etti.