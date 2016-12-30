Volvo Binek Araçlara Yakında Skype Desteği Geliyor

Bir çok kullanıcı gün içerisinde Skype ile ailesiyle, çalışma arkadaşlarıyla ya da müşterileriyle iletişime geçiyor ve Volvo bunun farkına varmış durumda.

Bugün Volvo tarafından yapılan açıklamaya göre yakında 90 serisi lüks modellere Skype for Business desteği gelecek. Büyük dokunmatik ekrandan erişilebilir olacak olan programda sürücüler ayarlanmış görüşmelerine ve rehberinde bulunan kişilere kolayca erişebilecek. Ekrana bir kere tıklayarak katılımcılar görüşmelere dahil edilebilecek. Menünün en alt kısmında yer alan Join Meeting bölümünden ise yapılmakta olan bir görüşmeye katılınabilecek.

Henüz çok fazla detay yer almasa da bağlantının akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Skype kötü görüşme kalitesiyle ünlü araçlarda nasıl olacağı ise henüz belli değil. Yapılan basın açıklamasında Microsoft’un sanal asistanı Cortana’nın gelecekte sisteme entegre edilebileceği ve bunun yollarının arandığı da belirtiliyor.