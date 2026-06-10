Bu videoda OPPO markasının en tepe telefonu olan Find X9 Ultra’yı kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

OPPO Find X9 Ultra Teknik Özellikleri:

Tasarım: 163.2 x 77.0 x 8.7, 235 Gram, IP68/IP69, Gorilla Glass Victus 2

Ekran: 6.83 inç LTPO AMOLED, 2K Çözünürlük, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 milyar renk, 3500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM/Depolama: 16GB RAM / 512GB Depolama

Kamera: 200MP + 200MP + 50MP + 50MP / 50 MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 7050 mAh Silikon Karbon

Şarj: 100W Kablolu Şarj / 50W Kablosuz Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G

Peki siz OPPO Find X9 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Amiral gemisi telefonlar arasından bir telefon tercih edecek olsanız bu telefonu değerlendirir miydiniz? Türkiye’de resmi olarak satılsa hangi fiyat aralığında olmasını isterdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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