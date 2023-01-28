Volvo geçtiğimiz haftalarda yeni elektrikli otomobili olan Volvo EX90‘ı büyük bir lansman etkinliği ile tanıtmıştı. İsveç kökenli otomotiv devi bu lansmanda bir otomobilini daha göstermişti. Ancak Volvo aracı gösterdiğini açıklamamıştı. Lansman esnasında sahne karanlık iken iki otomobilin bulunduğu bir fotoğraf çekilmişti. Bu fotoğrafa dikkatli bakıldığında iki aracın da Volvo EX90 olmadığı, araçlardan birisinin stop detaylarının farklı olduğu görülmüştü.

O otomobilin Volvo EX30 olduğu yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştı. Volvo CEO’su Jim Rowan sonunda olaya el attı ve Volvo’nun tamamen elektrikli Volvo EX30’u 15 Haziran tarihinde tanıtacağını açıkladı.

Avustralyalı yayın Wheels’e konuşan CEO Jim Rowan, Volvo’nun EX30’un 15 Haziran’da resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.

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CEO Jim Rowan, Volvo EX30’un, her zamanki Volvo hayranlarından daha genç bir kitleyi hedef alacak daha küçük bir SUV olduğunu da sözlerine ekledi. Jim Rowan, Volvo EX30’un iyi bir menzil sunacağını ve mevcut Volvo XC40’tan daha küçük olacağını söyledi. Volvo XC40, şu anda İsveç kökenli firmanın en küçük SUV modeli olarak ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde satılıyor.

Volvo EX30’un Avrupa ve Avustralya için Haziran ortasında duyurulacağı ve üretimin bu yılın sonlarında başlayacağı bildirildi. Söylentilere göre Volvo EX30, Geely Zeekr 001 ve Polestar 4’ün de kullandığı SEA mimarisinin üzerine inşa edilecek.

CEO Jim Rowan, Volvo’nun EX30’u Avrupa’da abonelik temelinde sunabileceğini söyledi. Şirket, cazip aylık maliyeti olan bir abonelik modelinin, çevrimiçi alışveriş yapan gençleri çekmeye yardımcı olacağını umuyor.