Elektrikli otomobiller artık sadece otomobil değil, Volvo en son tamamen elektrikli amiral gemisi EX90 ile bunu kanıtlamış oldu. Tüm fütüristik güvenlik sistemleri ile muhtemelen dünyadaki en güvenli yer olan Volvo EX90; yolculara bakıyor, alerjenlerin havasını temizliyor, gelişmiş LiDAR sayesinde sincaplara zarar vermiyor ve elektrik kesintisi durumunda bir eve elektrik sağlayabiliyor.

İlk olarak mevcut olan EX90 versiyonu, 111kWh pil takımı ile birlikte geliyor. Akü yenilenebilir enerji kullanılarak üretilmiş ve 250kW’a kadar DC şarjı destekliyor. Bu, pili sadece 10 dakika şarj ederek 180 km menzil eklemenize olanak tanıyor. %10’dan %80’e şarj 30 dakika sürerken tam şarjlı bir senaryoda ise Volvo EX90 600 km’ye kadar yol kat edebiliyor.

Performans versiyonunda, sabit mıknatıslı tipte iki elektrik motoru dört tekerleğe de 517hp ve 910Nm tork ile güç sağlıyor. Volvo performans rakamlarını henüz açıklamadı ama emin olabilirsiniz ki EX90 bu kadar güçle yavaş bir araç olmayacak.

Volvo EX90 çift yönlü şarjı destekliyor ve şirket, otomobili evin ayrılmaz bir parçası olarak öngören ev şarj cihazları ve enerji yönetim sistemleriyle müşterilerinin kullanımına sunulan ekipman yelpazesini genişletiyor. Elektrik kesintisi durumunda eviniz için yedek olarak EX90’ı kullanmak artık işten bile değil.

Volvo, Volvo EX90’ı şirketin şimdiye kadar ürettiği en güvenli otomobil olarak lanse ediyor ve buna karşı çıkmak zor. Güvenlik donanımları listesi, aracın 250 metre ilerisini görebilen yüksek çözünürlüklü LiDAR’ı içeriyor. Aracın her yerinde 16 ek sensör var. Kamera seti, NVIDIA DRIVE ve Volvo’nun kendi yazılımı tarafından yürütülen tüm sistem uyum içerisinde çalışıyor.

Sürücü yardımı, sürücüyü sürekli olarak izlediğinden, araç içindeki tehlikeleri de azaltıyor. Herhangi bir dikkat dağınıklığı belirtisi, önce nazik bir şekilde Volvo tarafından uyarılır. Sürücüden herhangi bir tepki alınmazsa Volvo aracı güvenli bir şekilde kenara çekip durabilir ve ardından yardım çağırabilir.

Volvo EX90’daki NVIDIA DRIVE AI, hem Orin hem de Xavier platformlarını kullanıyor. Otomobilin bilgi-eğlence sistemi, Volvo ve Qualcomm tarafından birlikte tasarlanan yazılım kullanılarak Snapdragon 8155 tarafından çalıştırılıyor. Grafikler Epic Games tarafından sağlıyor ve Unreal Engine, şu anda herhangi bir arabadaki muhtemelen en iyi kullanıcı deneyimini sunabiliyor.

14,5 inç genişliğindeki geniş orta ekran yerleşik Google ve Apple hizmetleriyle birlikte gelir. Google Haritalar, Google Asistan, Google Play ve kablosuz Apple CarPlay sisteme gömülü bir şekilde geliyor. 5G LTE bağlantısı, kesintisiz internet erişimi sağlamak için standart olarak sunulmuş. Araçta bulunan Bowers & Wilkins ses sistemi, Dolby Atmos destekli 25 hoparlörü sayesinde gerçekten sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Volvo EX90’ınız için anahtarlara ihtiyacınız olmayacak. İhtiyacınız olan tek şey telefonunuz. Araç, sürücüleri tanır ve profillerini saklayarak her şeyi ayarlamasına ve sürücü kapıya yaklaştığı andan itibaren saniyeler içinde kişisel deneyime hazır olmasına olanak tanır.

Kapıyı açın ve her şey istediğiniz gibi olsun, yanlış pozisyonda koltuklar yok, eşinizin dinlediği tuhaf müzikler yok ve sıcaklık tam istediğiniz gibi.

Volvo EX90, %15 geri dönüştürülmüş çelik ve %25 geri kazanılmış alüminyum kullanıyor. Geri dönüştürülmüş plastikler ve biyolojik bazlı malzemeler, arabada kullanılan toplam plastiğin 48 kilogramını veya %15’ini oluşturuyor.

İç mekan İskandinav tasarımının zirves. İhtiyacınız olan her şey kolay bir mesafede ve kesinlikle dikkat dağıtıcı değil. Arabada kullanılan kumaşlar geri dönüştürülmüş şişelerden, ahşap ise İsveç ve Finlandiya’daki sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan geliyor.

Koltuklar için yün kumaşı seçerseniz kumaşınız, en yüksek hayvan standartlarına sahip, özel olarak seçilmiş bir tedarikçiden gelecektir.

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