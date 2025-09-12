Otokar, Türkiye otomotiv pazarındaki varlığını genişleterek, pick-up segmentine yepyeni bir modelle giriş yaptı: Otokar Tunland V9. Şehir içi kullanımın yanı sıra arazi koşullarına da uyum sağlayacak şekilde tasarlanan Otokar Tunland V9, sunduğu teknolojik donanımlar ve hibrit motor seçeneği ile dikkat çekiyor. Pazarda premium bir konumda yer almayı hedefleyen bu model, geniş boyutları ve güvenlik donanımları ile beklentilerin üzerine çıkmayı amaçlıyor. Otokar‘ın pick-up pazarına iddialı girişi, bu segmentteki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Otokar Tunland V9 Neler Sunuyor?

Otokar Tunland V9, güçlü ve modern tasarımıyla ilk bakışta fark yaratıyor. LED farlar ve geniş ön ızgara, aracın dinamik ve kaslı duruşunu pekiştiriyor. 5,6 metre uzunluğu, 2,1 metre genişliği ve 1,95 metre yüksekliği ile oldukça büyük bir yapıya sahip olan Otokar Tunland V9, bu sayede hem geniş bir iç mekan hem de yüksek taşıma kapasitesi sunuyor.

İç mekanda ise konfor ve teknolojiyi bir araya getiren özellikler bulunuyor. Panoramik cam tavan, elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve üst düzey ses yalıtımı, yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Kokpitte yer alan 14,6 inçlik büyük ekran ve sesle kontrol edilebilen sistem, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Ayrıca, 220V elektrik çıkışı gibi pratik detaylar da günlük kullanıma büyük kolaylık sağlıyor. Otokar Tunland V9, bu donanımlarıyla hem iş hem de özel kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Otokar Tunland V9 Teknik Özellikler

Motor: Türkiye’deki ilk mild hibrit pick-up olan Otokar Tunland V9 , 2.0 litrelik dizel motor ile 48V hibrit sistemi birleştiriyor.

olan , 2.0 litrelik dizel motor ile 48V hibrit sistemi birleştiriyor. Tork: 400 Nm dizel motor torkuna ek olarak, hibrit sistem sayesinde 50 Nm ekstra tork üretebiliyor.

Şanzıman: 8 ileri otomatik şanzıman ile pürüzsüz ve verimli bir sürüş sağlıyor.

Aktarma: Elektronik kontrollü 4×4 sistemi ve arka diferansiyel kilidi, zorlu arazi koşullarında üstün çekiş gücü sunuyor.

Ek Özellikler: Farklı sürüş modları, aracın hem şehirde hem de arazide maksimum performansla hareket etmesini sağlıyor.

Otokar Tunland V9 Fiyatı Ne Kadar?

Otokar Tunland V9, segmentinde sunduğu yenilikçi özellikler ve hibrit teknolojisi ile dikkat çeken bir fiyat etiketiyle pazara sunuldu. Otokar, farklı donanım seviyeleri ve renk seçenekleriyle bu yeni modelini geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde konumlandırdı. Otokar Tunland V9‘un güncel satış fiyatı ve kampanyaları hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için Otokar yetkili satıcılarını ziyaret edebilirsiniz.

Siz Otokar Tunland V9 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.