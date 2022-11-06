Çeşitli kaynaklara göre, Twitter reklam işinden daha fazla para kaybedecek. Haberler, Volkswagen’in tüm markaları adına Twitter’daki ücretli reklamları askıya alınmasına karar verdiğini iddia ediyor. Bu karar, Elon Musk’ın sosyal medya platformunu devralmasının ardından geldi. Askıya alma bir sonraki duyuruya kadar aktif kalacak. Elon Musk bu tür şirketlerin reklam anlaşmalarını geri çekmeye başlamasından beri Twitter’ın her gün yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğinden şikayet ediyor. Volkswagen Grubu, Twitter’a reklam için ödeme yapan oldukça uzun bir marka listesine sahip. Listede Volkswagen, Skoda, Jetta, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Ducati, Scania, MAN ve diğer markalar da yer alıyor. Bildiğiniz üzere, Alman devi Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Volkswagen Grubu Reklam Anlaşmalarını Askıya Aldı

Twitter’ın çalkantılı dönemlerinden tedirgin olan dev şirket Twitter için büyük gelir kaynağı olan reklam anlaşmalarını askıya aldı. Şu an için Volkswagen firmasının ve altında bulundurduğu markaların Twitter reklamları aktif değil. Şirket bu karar ardından şu sözlere yer verdi,

Durumu yakından izliyoruz ve gelişmelere bağlı olarak bir sonraki hareket tarzımıza karar vereceğiz.

Volkswagen, Reklam Anlaşmalarını İptal Eden Tek Şirket Değil

Volkswagen, Twitter’daki reklamlarını askıya alan ilk otomobil üreticisi değil. Amerikalı otomobil üreticisi General Motors da yaklaşık bir hafta önce aynı şeyi yaptı. General Motors, Elon Musk’ın devralmasının ardından Twitter’da ücretli reklam vermeyi geçici olarak durdurduğunu açıkladı. O zamandan bu yana giderek artan sayıda marka Twitter’da reklam vermeyi askıya aldı. Şimdilik listede şunlar yer alıyor

General Mills

Oreo üreticisi Mondelez International

Pfizer

Volkswagen’in Audi‘si

General Motors

Listenin içindeki ünlü gıda şirketi General Mills sözcüsü Kelsey Roemhildt, şirketin Twitter’da reklam vermeyi askıya aldığını doğruladı. Şirket bu yeni yöne odaklanmaya ve pazarlama harcamalarını her zaman olduğu gibi değerlendirmeye devam edecek. Bazı reklamverenlerin Musk’ın içerik denetimini gevşetebileceğine dair endişeleri var. Bu durumun platformdaki kötü içeriğin artmasına yol açacağından endişe ediyorlar. Bu sebeple siteye reklam vermekte çekince duyuyorlar.

Şimdiye kadar yaklaşık 20 müşteri Twitter’daki reklam harcamalarını askıya aldı. Twitter’ın reklam satış ve pazarlama bölümlerindeki üst düzey yöneticilerin aniden ayrılması pek çok yöneticiyi de üzdü. Bazı reklam alıcıları, markaların Twitter’daki reklam gelirlerini diğer teknoloji platformlarına kaydırabileceğini iddia ediyor. Musk ise platform reklamcılığı işi için mücadele ediyor. Reklamverenleri Twitter’ın hala güvenli olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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