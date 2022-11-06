Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması dünya gündemine oturdu. Twitter’ın başına geçen Musk, bazı çalışanlarını işten çıkardı. Daha da sonrasında mavi tiki 8 dolardan satmaya başladı. Musk, Twitter’ı “kurtarmaya” çalışırken diğer şirketi olan Tesla büyük darbeler alıyor.

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Elon Musk halihazırda; Tesla, SpaceX ve Twitter gibi birçok şirketin CEO’su. Twitter’ı devralmasından bu yana Tesla hisseleri %35’ten fazla değer kaybetti. Aynı dönemde Nasdaq Bileşik Endeksi yaklaşık %18 düştü . 25 Nisan 2022’de Musk, ilk olarak Twitter’ı satın almayı kabul ettiğini duyurduğu gün, Tesla günü 332,67 dolardan kapattı. Musk’ın Twitter’ın yeni sahibi olmasından tam bir hafta sonraki Cuma günü kapanışa kadar Tesla’nın hisse senedi fiyatı 332,67 dolardan 207,47 dolara düştü. Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 400 milyar dolar daraldı.

Diğer otomobil firmaları ile karşılaştırıldığında Tesla’nın hisse fiyatlarının düşüşü daha yüksek. Örnek vermek gerekirse General Motors ve Ford’un hisseleri sırasıyla yaklaşık %2 ve %11 düştü.

TESLA, FREMONT FABRİKASINI GENİŞLETECEK

Son raporlara göre şirketin Şanghay fabrikasından ABD’ye mühendisler ve bazı üretim personeli göndereceğini iddia ediliyor. Bu personel, Şanghay gigafabrikasının genişletilmesinde de yer almıştı . Aynı başarıyı Tesla’nın Fremont, California fabrikasında da tekrarlayacaklar.

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