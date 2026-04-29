Mayıs ayında piyasaya sürülmesi planlanan Xiaomi 17T, Brezilya’nın resmi sertifikasyon kurumu Anatel kayıtlarında gün yüzüne çıktı. Elde edilen bu ilk listeleme cihazın tasarımında yapılan fiziksel değişiklikleri detaylandırırken, sızdırılan performans testleri donanım hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor. Peki sızıntılarla netleşmeye başlayan bu yeni akıllı telefon teknoloji tutkunlarına neler sunacak?

Xiaomi 17T donanımı ve bölgesel farklılıkları

Tasarım detaylarına bakıldığında Xiaomi 17T, temel hatlarıyla önceki 15T serisinin izinden gidiyor. Technoblog platformunda paylaşılan canlı görseller, cihazın arka yüzeyindeki kamera adasının yeniden yapılandırıldığını net bir biçimde gösteriyor. Modül üzerinde üç adet aktif lens bulunup dördüncü dairenin yalnızca estetik amaçlı eklendiği ifade edilirken, dışa taşınan LED flaş ve merkeze yerleşen Leica logosu dikkat çekiyor.

Yeni modelin kutu içeriği, bölgesel regülasyonlara göre radikal değişiklikler barındırıyor. Anatel sertifikası detaylarına göre cihaz, Brezilya pazarında 67W kablolu şarj adaptörüyle birlikte satışa sunulacak ve yerel yasalar sayesinde kullanıcılar ek ücret ödemeyecek. Ancak Avrupa gibi regülasyonların farklı işlediği küresel pazarlarda cihazın kutusundan şarj aleti çıkması beklenmiyor.

Performans tarafında Geekbench platformunda listelenen Xiaomi 17T, MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın arka planında ise devasa bir güç kaynağı olan 6.500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Akıllı telefon, 67W kablolu hızlı şarj desteğiyle birleşerek kısa süreli molalarda bile kullanıcısına günü çıkaracak enerjiyi sağlamayı hedefliyor.

Kamera performansı cephesinde serinin önceki donanım yapısının korunacağı iddia ediliyor. Sızıntılara göre telefonda 50 MP ana lens, 50 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı sensör bulunacak. Standart serilerde 2.6x yakınlaştırma bulunurken bu cihazda 2x kullanılması forumlarda tartışma yaratsa da, donanımın gündelik fotoğrafçılık ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Arka Kamera: 50 MP ana, 50 MP telefoto (2x), 12 MP ultra geniş açı

Batarya: 6.500 mAh

Şarj Bağlantısı: 67W kablolu hızlı şarj

Planlanan Lansman: Mayıs dönemi

Anatel sertifikası nedir?

Brezilya ulusal telekomünikasyon ajansı Anatel tarafından verilen bu belge, satılacak elektronik cihazların radyo frekansı, batarya güvenliği ve temel standartlara uygunluğunu denetleyen bir resmi onay sistemidir.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17T sertifikasını aldı geliyor! İşte özellikleri!

