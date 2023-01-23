Volkswagen, Las Vegas’ta düzenlenen bu yılki CES’te kamufle edilmiş ID.7 sedanı sergiledi. Alman otomotiv devi, bu elektrikli otomobil ile birlikte akıllı klima kontrolü ismini verdiği yeni iklimlendirme sistemini de tanıttı. Volkswagen, akıllı klimanın sınıfında standartları belirleyeceğini ve piyasadaki en akıllı sistem olacağını söylüyor.

Elektrikli otomobillerin geleneksel içten yanmalı otomobillere göre iklimlendirme şartlarında birçok artısı bulunuyor. Bunlardan birisi kış aylarında aracı ısıtmak için çok fazla zamana ihtiyaç duymaması. VW elektrikli otomobillerin bu artısından yararlanarak işleri bir adım daha öteye götürüyor. ID.7’de anahtar otomobile yaklaştığında klima devreye girecek ve içeriyi ısıtmaya başlayacak.

Akıllı klima kontrolünde akıllı hava menfezleri, sürekli değişen koşullara anında tepki verip açılan kapıları ve araç içindeki yolcuları hesaba katıp iklimlendirmeyi ona göre yapıyor.

Elektrikli otomobilin dışındaki sensörler güneşin konumunu ve yoğunluğunu belirleyip sistemin hava akışını ona göre ayarlıyor. Yani otomobil, yolculuk esnasında bir tarafa çok güneş vurup bir tarafa az güneş vuruyorsa yolcuyu üşütmeyecek veya bunaltmayacak şekilde iklimlendirme yapacak.

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Akıllı klima kontrolü, otomobilin birden fazla kullanıcısı varsa profiller sayesinde kullanıcıların iklimlendirme tercihini kayıt edip ona göre sürücüye kolaylık sağlayacak.

Sistem biraz karışık gözüküyor ancak VW mühendisleri bunun öyle olmadığını söylüyorlar. Akıllı klima kontrolünü dilerseniz orta konsolda bulunan bilgi-eğlence sisteminden yapabilir dilerseniz sesli komut vererek de ayarlayabilirsiniz.

VW, ID.7 isimli elektrikli otomobilini Avrupa pazarına 2023 yılının ikinci çeyreğinde sunacak. Aracın ülkemizde VW Passat’ın yerine geleceği düşünülüyor.