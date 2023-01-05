Volkswagen, yeni bir elektrikli araç olan Volkswagen ID.7’yi piyasaya süreceğini duyurdu. Aracın kamuflajlı bir versiyonu bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtıldı. Yeni Volkswagen ID.7 EV, Volkswagen Unicorn’un ID. Volkswagen’in daha önce tanıttığı AERO konsept otomobiline dayanıyor ve araç 700 kilometreye kadar menzile sahip olacak.

Volkswagen ID.7, VW’nin ABD serisine katılıyor ve bu hafta Las Vegas’taki CES’te kamuflajlı olarak görücüye çıkıyor. VW, ID.7 ismini ilk kez resmi olarak açıkladı ve nihai üretim gövdesi dijital kamuflaj olarak adlandırdıkları şeyle kaplanmış olsa da, boyut ve kapsam, ID.7’nin geldiğinde tam olarak neye benzeyeceğine biraz ışık tutmaya yardımcı olacaktır.

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CEO Thomas Schafer, “Yeni ID.7 ile elektrikli model yelpazemizi üst segmentlere doğru genişletiyoruz. Sedan, birinci sınıf teknoloji ve kalite sunacak.” açıklamasında bulundu.

VW’nin iç mekan teknolojisini yükseltme çabasının bir parçası olarak ID.7, yeni bir 15.0 inç dokunmatik ekran, aydınlatmalı dokunmatik kaydırıcılar, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı ve hatta dışarının ne kadar sıcak veya soğuk olduğuna bağlı olarak araç içi sıcaklıkları otomatik olarak ayarlayan dijital olarak kontrol edilen havalandırma delikleri vaat ediyor. ID.7’de temel işlevleri kontrol etmek için “Hello Volkswagen” ses kontrolleri de mevcut olacak.

Batarya boyutu ve güç çıkışı gibi şeylerin yanı sıra fiyat da hala bilinmiyor, ancak VW, ID.7’nin Avrupa döngüsünde yaklaşık 435 mil (700 kilometre) menzil elde edeceğini söylüyor. Bu menzil rakamı elbette EPA ölçeği kullanılarak ABD’de daha düşük olacak. VW, ID.7’yi Kuzey Amerika’nın yanı sıra Çin ve Avrupa’da da satacak.