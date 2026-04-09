Türkiye sabit hat internet pazarındaki rekabet, nPerf’in Nisan 2025 – Mart 2026 dönemini kapsayan yeni barometresiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Bağımsız bir ölçüm platformu olan nPerf tarafından yayınlanan 2026 raporuna göre (Rapor için buraya tıklayabilirsiniz.) TurkNet, dört yıl üst üste zirvedeki yerini koruyarak tüm ana performans göstergelerinde (KPI) rakiplerini geride bırakmayı başardı. Ölçümler, nPerf’in web sitesi ile iOS ve Android uygulamaları üzerinden toplanılan veriler temel alınarak gerçekleştirildi; elde edilen sonuçlar, farklı platformlarda yapılan testlerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı.

TurkNet Tüm Kategorilerde “Temiz Bir Galibiyet” Aldı

nPerf verilerine göre TurkNet, sadece hızda değil, gecikme ve uygulama bazlı deneyimlerde de birinciliği kimseye bırakmadı. 132.286 nPuan ile genel sıralamanın tepesine oturan operatör, beş yıllık yükseliş trendini sürdürüyor.

Hız Verileri: TurkNet’in ortalama indirme hızı 225,92 Mbps’e ulaşarak geçen yıla göre %47’lik bir artış sergiledi . Yükleme hızında ise 150,50 Mbps ile sektörün en yüksek seviyesinde yer alıyor .

Gecikme ve Deneyim: 17,99 ms ile en düşük gecikme değerini sunan operatör, web tarama performansında %78,52 ve YouTube yayın skorunda %86,29 ile yine zirvede .

Turkcell ve Türk Telekom Arasındaki Rekabet Kızışıyor

Raporun ikinci ve üçüncü basamaklarında ise ciddi bir ivme söz konusu. Turkcell, 106.779 nPuan ile genel sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Operatörün en büyük atılımı, %44’lük bir artışla 44,72 Mbps seviyesine çıkan yükleme hızı oldu. Ancak 36,19 ms seviyesindeki gecikme değeri, Turkcell’in iyileştirmesi gereken bir alan olarak dikkat çekiyor.

Türk Telekom ise 101.094 puanla podyumu tamamlıyor. Dev operatör, indirme hızını 89,24 Mbps‘ten 132,64 Mbps‘e çıkararak %49 ile sektörün bu dönemdeki en yüksek büyüme oranını yakalamış durumda. Ayrıca %73,52‘lik web tarama skoruyla bu alanda TurkNet’in en yakın takipçisi konumunda.

Wi-Fi Performansı ve Genel Pazar Durumu

Raporun odak noktalarından biri de Wi-Fi performansı. Kullanıcılar Wi-Fi üzerinden en iyi deneyimi yine TurkNet ile yaşarken (125.558 nPuan), Türk Telekom ve Turkcell 95.000-101.000 bandında birbirlerine oldukça yakın seyrediyor.

Pazarın diğer oyuncusu Gibirnet, 71.779 nPuan ile beşinci sıradaki yerini koruyor. Özellikle yükleme hızında %20’lik bir ilerleme kaydederek 16.26 Mbps seviyesine ulaşması, altyapı geliştirme sürecinin olumlu bir işareti olarak bültene yansıdı.

Türkiye İnterneti İvme Kazanıyor

nPerf Yönetim Kurulu Başkanı Renaud Keradec, “Türkiye pazarının birden fazla operatörün aynı anda önemli hız kazanımları elde ettiği dinamik bir rekabet ortamına dönüştüğünü” belirtiyor. Ağ yatırımlarının doğrudan kullanıcı deneyimine yansıdığı 2026 yılı, Türkiye’nin sabit internet hızı standartlarını bir üst seviyeye taşıdığını kanıtlar nitelikte.