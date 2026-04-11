Honor, akıllı telefon dünyasında giriş segmentine yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Şirket, bütçe dostu yapısıyla dikkat çeken Honor X5d ve Honor X5d Plus modellerini Malezya’da resmen duyurdu. Peki, bu yeni cihazlar kullanıcılara neler sunuyor?

Honor X5d özellikleri ve detayları

Serinin giriş modeli olan Honor X5d, günlük kullanımda akıcılığı ön planda tutan 6.74 inç boyutunda bir IPS LCD panel ile geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 90Hz tazeleme hızı sunarak sosyal medya gezintilerini ve arayüz geçişlerini çok daha pürüzsüz hale getiriyor. Akıcılık sağlayan 90Hz panellerin, giriş seviyesi cihazlarda standartlaşması kullanıcı deneyimi adına oldukça değerli bir gelişme diyebiliriz.

Cihazın kalbinde MediaTek imzalı Helio G81 yonga seti bulunuyor. Giriş seviyesi bir işlemci olan bu donanım, Honor X5d modelinde temel uygulama ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarken enerji verimliliğiyle de pil ömrüne katkı sağlıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı standart olarak yer alıyor. Kamera tarafında ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP ana kameraya, 0.08 MP yardımcı sensör eşlik ediyor.

Honor X5d Plus ile daha fazla depolama ve yüksek çözünürlük

Daha fazla özellik arayan kullanıcılar için geliştirilen Honor X5d Plus, kardeşiyle benzer bir tasarıma sahip olsa da bazı kritik farklarla ayrışıyor. En büyük fark kamera sensöründe kendisini gösteriyor; cihaz 50 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerayla donatılmış durumda. Bu yüksek çözünürlük, gün ışığında daha detaylı fotoğraflar çekilmesine ve ışığın az olduğu ortamlarda daha iyi sonuçlar alınmasına imkan tanıyor.

Ayrıca Honor X5d Plus modelinde depolama kapasitesi 128 GB seviyesine çıkarılmış. Bu da daha fazla fotoğraf, video ve uygulama saklamak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Her iki modelde de bulunan IP54 sertifikası, telefonların toza ve su sıçramalarına karşı temel düzeyde koruma altında olduğunu gösteriyor. Bu özellik, cihazların dayanıklılığını artırarak günlük kazalara karşı daha güvenli bir kullanım vaat ediyor.

Uzun kullanım ömrü ve güncel yazılım desteği

Hem Honor X5d hem de Honor X5d Plus, gün boyu kesintisiz kullanım için 5.260 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan güç alıyor. 15W kablolu şarj desteğiyle gelen bu piller, düşük güç tüketen donanım özellikleriyle birleştiğinde yoğun olmayan kullanımda iki günü bulan bir ömür sunabiliyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzü kutudan çıkıyor.

Aslında bu modeller, geçtiğimiz yıl tanıtılan X5c serisinin bazı pazarlar için isimlendirilmiş birer versiyonu olarak görülüyor. Yeni sunulan Tidal Blue renk seçeneği ise seriye taze bir görünüm kazandırıyor. Malezya’da satışa çıkan Honor X5d yaklaşık 93 dolardan, Honor X5d Plus ise 115 dolardan başlayan fiyatlarla teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor'un uygun fiyatlı bu yeni modelleri Türkiye pazarında satışa çıksa tercih eder misiniz?