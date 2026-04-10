Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, kullanıcıların gizlilik endişelerini giderecek dev bir adım atıyor. Platformun üzerinde uzun süredir çalıştığı WhatsApp numara gizleme seçeneği, nihayet kullanıcıların erişimine açılmaya başlandı. Peki bu yeni sistem iletişim alışkanlıklarımızı nasıl etkileyecek?

WhatsApp numara gizleme özelliği ile yeni bir sayfa açılıyor

Uzun süredir beklenen bu güncelleme ile birlikte, artık birisiyle mesajlaşmak için telefon numaranızı vermek zorunda kalmayacaksınız. WhatsApp numara gizleme özelliği sayesinde, kendinize özel bir kullanıcı adı belirleyerek kimliğinizi koruma altına alabileceksiniz. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu yenilik hem Android hem de iOS kullanıcıları için kademeli olarak sunuluyor.

Teknik tarafa bakacak olursak, bu özellik aslında basit bir kimlik maskeleme sistemi olarak çalışıyor. WhatsApp numara gizleme aktif edildiğinde, sohbet ettiğiniz kişiler numaranız yerine belirlediğiniz etiketi görüyor. Bu durum özellikle topluluklarda veya yabancılarla yapılan etkileşimlerde büyük bir güvenlik avantajı sağlıyor.

Kullanıcı adı alırken nelere dikkat edilmeli?

Kullanıcı adı belirlerken platformun getirdiği bazı katı kurallar bulunuyor. Belirleyeceğiniz ismin en az 3, en fazla 35 karakterden oluşması gerekiyor. Ayrıca WhatsApp numara gizleme sürecinde seçeceğiniz isim sadece küçük harfler, sayılar, nokta ve alt çizgi içerebiliyor. İsimlerin benzersiz olması gerektiğini de belirtelim.

Meta ekosistemindeki entegrasyon da bu noktada kritik bir rol oynuyor. Eğer seçmek istediğiniz kullanıcı adı Instagram veya Facebook üzerinde başka birine aitse, o ismi WhatsApp üzerinden almanız mümkün olmayacak. İsim size aitse, Hesap Merkezi üzerinden bu hesapların size ait olduğunu doğrulamanız istenecek.

Editörün yorumu olarak şunu söyleyebilirim ki; bu hamle platformun güvenilirliğini ciddi oranda artıracaktır. WhatsApp numara gizleme imkanı, istenmeyen aramaların ve numara üzerinden yapılan tacizlerin önüne geçmek için geliştirilen en etkili çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Artık numaranızı tanımadığınız kişilere vermek yerine sadece isminizi söylemeniz yeterli olacak.

Şu an için özellik sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulmuş durumda. Eğer profil ayarlarınızda kullanıcı adı kısmını göremiyorsanız, WhatsApp numara gizleme desteğinin henüz hesabınıza tanımlanmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm dünyadaki kullanıcılara ulaşması beklenen bu özellik için uygulamayı güncel tutmakta fayda var.

İlginizi Çekebilir: İçişleri Bakanı’ndan APP Plaka ve araç içi multimedya düzenlemesi hakkında açıklama geldi! Neler oluyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp üzerinde numaranızı gizlemek sizin için önemli bir güvenlik katmanı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.