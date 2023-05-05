Vivo kısa süre önce Çin’de OIS destekli 50 megapiksel çift kamera sistemi ve Snapdragon 695 işlemciyle beraber gelen Vivo Y78+ 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Marka ayrıca Çin’de Vivo Y78m olarak piyasaya sürülebilecek Vivo Y78 gibi Y78 serisinde daha fazla cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. Yakın zamanda 3C ve TENAA sertifika veritabanlarında ortaya çıkmasının ardından, cihaz şimdi Geekbench’te performansının yanı sıra bazı temel özelliklerini de ortaya çıkardı.

Dimensity’ye geçiş

Vivo Y78/Y78m, V2278A model numarasıyla Geekbench’te ortaya çıktı. Listelemeye göre cihaz, maksimum 2.2GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ile donatılacak. Ek olarak, işlemci 2.0GHz’de çalışan altı çekirdeğe sahip ve k6855v1_64 kod adıyla tanımlanıyor. İşlemci ayrıca bir PowerVR B-Serisi BXM-8-256 grafik işlem birimi (GPU) ile beraber gelecek.

Yaklaşan Vivo Y78 / Y78m’nin, Moto G73 5G ve Vivo Y77 5G gibi cihazlarda zaten mevcut olan bir MediaTek Dimensity 930 işlemci ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşlemcinin, şirketin mobil işlemci portföyünü yeniden adlandırma çabalarının bir parçası olarak MediaTek tarafından Dimensity 7020 olarak yeniden markalanması muhtemel.

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Geekbench’te listelenen model 12GB RAM’e sahip, ancak Vivo telefonu daha düşük RAM ve depolama varyantlarıyla da tanıtabilir. Y78/ Y78m’yi farklı pazarlarda 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle geleceği belirtiliyor. Geekbench testinde telefon tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 842 ve 2099 puan aldı. Cihaz Android 13’ü çalıştıracak ve piyasaya sürüldüğü bölgeye bağlı olarak Funtouch OS 13 ya da Origin OS 3 ile gelecek.