Samsung, yeni donanımlarını genellikle gösterişli tanıtım etkinliklerine kadar gizli tutmayı tercih etse de, bu yıl şirketin kendi yazılımı gelecekteki cihazların sürprizini bozdu. Teknoloji dünyasının merakla beklediği büyük lansmanlara aylar varken sızan veriler, donanım özelliklerini doğrulamak için yazılım kodlarının önemini bir kez daha kanıtlıyor. Android Authority ekibinin eline geçen özel bir One UI 9 sürümü, şirketin bir sonraki nesil katlanabilir telefon stratejisini ve tasarım detaylarını gözler önüne serdi. Peki sızıntılarla ortaya çıkan Samsung Wide Fold, geniş dış ekranıyla katlanabilir telefon arayanları ikna edebilir mi?

Samsung Wide Fold tasarım detayları ortaya çıktı

Kullanıcılar, mevcut katlanabilir serilerdeki dar ve adeta uzaktan kumandayı andıran kapak ekranından cihazın ilk neslinden bu yana şikayet ediyordu. Şirket önceki nesillerde ufak iyileştirmeler yapsa da, sızdırılan arayüz dosyalarına göre “H8” kod adıyla geliştirilen Samsung Wide Fold asıl köklü değişimi getirecek. Bu yeni cihaz, çok daha kısa ve geniş bir yapı sunarak katlandığında normal bir akıllı telefon hissiyatı vermeyi hedefliyor.

Yazılımdan elde edilen yeni sızıntı görselleri, kapak ekranının nihayet ince uzun bir cam şeridi olmaktan çıkıp standart telefon boyutlarına ulaştığını doğruluyor. Arka tarafa bakıldığında ise cihazın, Galaxy S25 Edge tasarımına oldukça benzer modern bir kamera muhafazasına sahip olduğu görülüyor. Bu kamera tasarımı ve genişleyen kasa yapısı, geçtiğimiz şubat ayında yazılım kodları arasında tespit edilen erken dönem animasyonlarla da birebir örtüşüyor.

Dar ekranların yerini alacak olan bu geniş form faktörü, günlük kullanımda klavyede yazı yazma deneyimini standart telefon seviyesine taşıyacak. Daha büyük bir dış ekran ve genişleyen kasanın sunduğu hacim sayesinde geliştirilen batarya altyapısı, üretkenlik odaklı kullanıcılar için büyük bir donanımsal avantaj sağlayacak gibi duruyor. Gün boyunca cihazı kapağını açmadan kullananlar için bu değişim, ergonomiyi doğrudan iyileştirecektir.

Şirketin yaklaşık on yılın ardından telefon boyutunda bir kapak ekranının kullanışlı olduğunu kabul etmesini tam anlamıyla bir yenilik olarak adlandırmak oldukça zor. Zira Samsung Wide Fold isimlendirmesi, teknolojik bir atılımdan ziyade yıllardır süregelen dar ekran probleminin nihayet çözüldüğünü pazarlamak için seçilmiş gibi hissettiriyor. Kullanıcıların ince uzun ekranda yazı yazma zorluğundan kurtulması sevindirici olsa da, bu genişleyen form faktörünün beraberinde yüksek bir “Ultra” fiyat etiketi getirmesi bekleniyor.

Samsung Wide Fold iddia edilen özellikleri

Tasarım anlayışı: Önceki modellere kıyasla daha kısa, daha geniş form faktörü

Önceki modellere kıyasla daha kısa, daha geniş form faktörü Kapak ekranı: Geleneksel akıllı telefon oranlarına sahip standart dış ekran

Geleneksel akıllı telefon oranlarına sahip standart dış ekran Kamera dizilimi: Galaxy S25 Edge tasarımını andıran arka kamera modülü

Galaxy S25 Edge tasarımını andıran arka kamera modülü Pazar konumu: Yüksek fiyatlı “Ultra” segmentinde konumlanma beklentisi

Galaxy Z Fold 8 modeli batarya atılımıyla geliyor

Sızdırılan yazılım test dosyaları sadece geniş ekranlı alternatifi değil, markanın standart katlanabilir serisinin yeni üyesini de tüm açıklığıyla ortaya çıkardı. Arayüz varlıklarına göre, şirket içinde “Q8” kod adıyla bilinen Galaxy Z Fold 8 modelinin dış görünümünde önceki nesle kıyasla büyük bir değişim yaşanmayacak. Cihazın ana gövde hatları, kapak ekranı oranları ve arka panel dizilimi, büyük oranda aynı kalmaya devam edecek.

Dış tasarımın aynı kalması teknoloji meraklıları tarafından ilk bakışta tembelce bir güncelleme gibi algılanabilecek olsa da, cihaz asıl atılımı iç donanımında yapıyor. Önceki sızıntılarla da güçlü şekilde desteklenen güncel bilgilere göre yeni model, kullanıcıların serinin başından beri talep ettiği donanım yükseltmesini nihayet sunacak. Cihazın, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya hücresiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Artan batarya kapasitesine ek olarak, şarj tarafında da beklenen 45W kablolu hızlı şarj desteğinin bu modelle birlikte devreye girmesi planlanıyor. Özellikle Çinli rakiplerin ince kasalı tasarımlarına rağmen yüksek kapasiteli piller sunduğu zorlu bir pazar ortamında, bu iyileştirme markanın stratejisi için büyük önem taşıyor. Daha hızlı şarj ve artırılmış pil ömrü, cihazın global arenadaki rekabet gücünü doğrudan yukarı çekecektir.

Galaxy Z Fold 8 iddia edilen detayları

Tasarım yapısı: Galaxy Z Fold 7 ile büyük oranda benzer dış görünüm

Galaxy Z Fold 7 ile büyük oranda benzer dış görünüm Batarya kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj teknolojisi: 45W kablolu hızlı şarj desteği

Yeni katlanabilir serisi ne zaman tanıtılacak?

Hem H8 kod adlı geniş modelin hem de Q8 kod adlı standart sürümün lansman takvimi büyük oranda netleşmiş durumda. Elde edilen son yazılım sızıntılarına göre, teknoloji devinin yeni nesil katlanabilir cihazları temmuz ayı içerisinde resmiyet kazanacak. Şirketin her yıl yaz aylarının ortasında düzenlediği geleneksel tanıtım etkinlikleri göz önüne alındığında, bu takvimin üretim planlarıyla uyumlu olduğu anlaşılıyor.

Tüketiciler, temmuz ayında düzenlenecek olan global etkinlikte her iki cihazın da nihai teknik donanımını, renk seçeneklerini ve pazar erişim bilgilerini öğrenebilecekler. Geniş ekranlı modelin ve bataryası büyütülen standart sürümün hangi pazarlarda öncelikli olarak satışa sunulacağı resmi duyuruyla birlikte kesinleşecek. Arayüz geliştirmelerinin tamamlanmasının ardından cihazların seri üretim sürecine girmesi bekleniyor.

One UI nedir?

One UI, Samsung’un Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği, büyük ekranlarda tek elle kullanımı kolaylaştırmayı ve katlanabilir cihazların çoklu görev yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan özel kullanıcı arayüzüdür.

