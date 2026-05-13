Teknoloji devi Apple, giyilebilir cihaz ekosistemindeki medikal yeteneklerini küresel çapta genişletmeye devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, kulaklık ve akıllı saat kullanıcıları için sunulan erişilebilirlik araçları farklı coğrafyalarda aktif hale getirildi. Özellikle AirPods Pro işitme cihazı işlevi Avrupa’da üç yeni ülkeye ulaşırken, Apple Watch yüksek tansiyon bildirimleri de Orta Doğu’da kullanıma açıldı. Peki yeni güncellemelerle birlikte AirPods Pro işitme cihazı ve akıllı saat odaklı sağlık araçları kullanıcılara neler sunuyor?

AirPods Pro işitme cihazı yetenekleri Avrupa’da genişliyor

Apple’ın duyurusuna göre AirPods Pro işitme cihazı özellikleri artık İtalya, Romanya ve Çekya bölgelerindeki kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Geleneksel işitme cihazlarına reçetesiz bir alternatif olarak konumlandırılan bu sistem, hafif ve orta dereceli duyma kaybı yaşayan bireylere yardımcı olmayı hedefliyor. Özellik, kullanıcının çevresindeki sesleri ve insan seslerini anlık olarak ayarlayarak duyma deneyimini iyileştiriyor.

Sistem ayrıca entegre bir İşitme Testi ile kişiselleştirilmiş bir profil oluşturulmasına imkan tanıyor. Bu profil sayesinde müzik, video ve telefon görüşmeleri için optimum ses seviyeleri cihaz tarafından otomatik olarak belirleniyor. Ek olarak, Şeffaf ve Adaptif modlar devredeyken çalışan Yüksek Ses Azaltma özelliği, yüksek desibelli ortam gürültülerini filtreleyerek işitme hasarının önüne geçiyor.

Sistem gereksinimleri ve desteklenen modeller

Söz konusu işitme sağlığı araçlarından faydalanabilmek için donanım ve yazılım tarafında belirli şartların karşılanması gerekiyor.

Desteklenen Kulaklıklar: AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3

Gerekli İşletim Sistemi: iOS 26 veya iPadOS 26 ve üzeri sürümler

Apple Watch için hipertansiyon uyarıları İsrail’de aktifleşti

Kulaklık tarafındaki gelişmelerin yanı sıra, akıllı saat serisindeki sağlık takibi fonksiyonları da yeni bölgelere ulaşıyor. Apple, İsrail’deki kullanıcıların artık kronik yüksek tansiyon belirtileri tespit edildiğinde akıllı saatlerinden bildirim alabileceğini duyurdu. Bu sistem, cihazın kalp atış hızı sensöründen 30 günlük bir periyot boyunca toplanan verileri analiz ederek çalışıyor.

Tansiyon uyarısını destekleyen Apple Watch modelleri

Hipertansiyon uyarı sistemi, yalnızca güncel sensörlerle donatılmış akıllı saatlerde aktif edilebiliyor.

Apple Watch Series 9 ve daha yeni modeller

Apple Watch Ultra 2 ve daha yeni modeller

Adaptif Ses (Adaptive Audio) nedir?

Şeffaf mod ile aktif gürültü engelleme teknolojilerini çevresel şartlara göre dinamik olarak harmanlayan bir dinleme modudur. Kullanıcının bulunduğu ortamdaki gürültü seviyesi değiştikçe, ses yalıtım oranını otomatik olarak ayarlayarak konforlu bir deneyim sunar.

İlginizi Çekebilir: Apple, AirPods Pro 3 İçin Yeni Sürümü Yayınladı! Kurulum nasıl yapılır?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AirPods Pro işitme cihazı özellikleri ve akıllı saatlerdeki tansiyon ölçümü günlük hayatınızı nasıl kolaylaştırabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!