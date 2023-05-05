Motorola, merakla beklenen Motorola Edge 40 modelini Avrupa pazarlarında piyasaya sürdü. Geçen ay marka, Edge 40 Pro’nun yumuşatılmış bir versiyonu olan Pro varyantını piyasaya sürdü. Cihaz ayrıca Edge 30’un halefi olarak geliyor. Gelin telefonun özelliklerine bir göz atalım.

Motorola Edge 40, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,55 inçlik kavisli bir OLED ekrana ve merkezi olarak hizalanmış bir nokta çentiğe sahip. Bir ekran içi parmak izi tarayıcıya, 8 bitlik bir panele, 144 Hz yenileme hızına ve 1.200 nitlik bir tepe parlaklığı bulunuyor. Cihaz, Dolby Atmos tarafından ayarlanan çift stereo hoparlörle donatılıyor. Ayrıca suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip.

Motorola Edge 40’ın arka panelinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. OIS’li 50 MP sensöre ve 13 MP ultra geniş açılı lense sahiptir. Ön tarafta 32 MP’lik bir selfie kamerası var.

Kaputun altında, Motorola Edge 40 Pro, bir MediaTek Dimensity 8020 yonga seti tarafından desteklenmektedir. 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile birlikte gelir. Cihaz, 68W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 4.400mAh pil ünitesi ile destekleniyor. Yazılım açısından, akıllı telefon kutudan çıktığı andan itibaren Android 13 ile çalışıyor.

Motorola Edge 40, tek 8GB + 256GB varyantı için 550 Euro olarak fiyatlandırılır. Vegan Leather Nebula Green ve Eclipse Black renkleri ve Akrilik kaplamalı Moon Blue seçeneği mevcuttur. Akıllı telefon bugünden itibaren Avrupa’da satın alınabilir.