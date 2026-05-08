Teknoloji devleri Apple ve Samsung, mobil dünyada yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. X platformunda Schrödinger adıyla bilinen bir kaynağın tedarik zinciri sızıntılarına dayandırdığı iddialara göre, Samsung ekstra bir donanıma ihtiyaç duymayan özel bir panel geliştiriyor. Bu yeni nesil AMOLED teknolojisinin, şirketin kendi cihazlarının yanı sıra rakibinin gelecekteki akıllı telefonlarında da kullanılması bekleniyor. Peki tedarik zincirinde yankı uyandıran bu Spatial iPhone, kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

Gözlüksüz 3D ekran deneyimi sunan Spatial iPhone nasıl çalışacak?

Sızıntılara göre Spatial iPhone iddialarının temelinde, Samsung imzalı ve “MH1” ya da “H1” kod adını taşıyan özel bir prototip yatıyor. Bu teknoloji, geçmişteki merceksi panellerden farklı olarak gelişmiş göz takibi ile kırınımlı ışın yönlendirme sistemini bir araya getiriyor. Ekran katmanındaki mikroskobik yapılar, ışığı doğrudan izleyicinin gözlerine belirli açılarla yönlendirerek başarılı bir gözlüksüz 3D ekran performansı ortaya koyuyor.

AMOLED yığınının içine doğrudan entegre edilen nano yapılı holografik katman sayesinde, görüntüler cam yüzeyin üzerinde süzülüyormuş hissi veriyor. Sızıntı kaynağının “Sıfır Netlik Kaybı” olarak adlandırdığı bu sistem, standart 2D işlemlerde tam 4K çözünürlük sunmaya devam ederken holografik derinliği yalnızca uyumlu içeriklerde devreye sokuyor. Patentli bir algoritma ise telefonun eğilmesiyle videodaki nesnelerin etrafının görülmesini sağlayan 360 derecelik bir dönüş imkanı tanıyor.

Samsung’un Ar-Ge geçmişi ve Apple’ın planları

MH1 projesi, Samsung İleri Teknoloji Enstitüsü’nün (SAIT) 2020 yılından bu yana ince paneller üzerinde yürüttüğü akademik çalışmalara dayanıyor. Enstitü o dönemde, standart tasarımlara kıyasla görüş açılarını 30 kat artıran ve saniyede 30 kare hızında 4K video oynatabilen 1 santimetre kalınlığında bir prototip duyurmuştu. Schrödinger’in aktardığı bilgilere göre proje henüz Ar-Ge sürecinin birinci aşamasında bulunuyor ve genel anlamda holografik akıllı telefon pazarı için 2030 yılı işaret ediliyor.

Apple’ın bu teknolojiye olan ilgisi ise yaklaşık yirmi yıl öncesine kadar uzanıyor. Şirket 2008 yılında birden fazla izleyiciyi destekleyen otostereoskopik sistem patentini, 2014’te ise lazer ve mikro lensler kullanan interaktif donanım patentini tescil ettirmişti. Yakın zamanda markanın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı ve gelecekteki CEO adayı John Ternus, dijital ve fiziksel dünyanın birleşmesini bir kaçınılmazlık olarak nitelendirerek uzamsal bilişimin henüz erken aşamalarında olduğunu belirtti.

Sızıntıyı paylaşan Schrödinger hesabı nispeten yeni olsa da, paylaştığı kurum içi verilerle dikkat çekiyor. Kaynak, Galaxy S26 Plus prototipinin Exynos 2600 işlemcisi, 12 GB RAM kapasitesi ve One UI 8.5 yazılımı gibi detaylarını tanıtımından aylar önce doğru şekilde duyurmuştu. Aynı kaynak, Galaxy S26 Ultra’nın 60W kablolu ve 25W kablosuz şarj hızlarını da lansman öncesinde sızdırmayı başarmıştı.

Holografik ekran nedir?

Kullanıcıların özel bir gözlük takmasına gerek kalmadan, ışığı farklı açılarla bükerek nesnelerin üç boyutlu ve havada asılı gibi görünmesini sağlayan gelişmiş bir görüntüleme teknolojisidir. Göz takibi sensörleriyle birleştiğinde kullanıcının bakış açısına göre görüntünün perspektifini gerçek zamanlı olarak değiştirebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2030 yılında karşımıza çıkması beklenen iddialı bir Spatial iPhone akıllı telefon deneyimini kökten değiştirebilir mi?