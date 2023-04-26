Vivo kısa süre önce Çin’de Vivo Y78+ telefonunu duyurdu. Bilindiği üzere Vivo’nun Y serisi ağırlıklı olarak orta seviye telefonlardan oluşuyor. Bu nedenle Snapdragon 695’i destekleyen Y78+, markanın en gelişmiş Y serisi telefonu konumunda. Artık Çin’de satın alınabiliyor.

Vivo Y78+ 5G’nin üç seçeneği var. Bunlar şu şekil fiyatlandırılıyor: 8 GB RAM + 128 GB depolama 1.599 Yuan, 8 GB RAM + 256 GB depolama 1.799 Yuan ve 12 GB RAM + 266 GB depolama 1.999 Yuan. Ayrıca telefon üç renkte geliyor. Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue renk seçeneklerine sahip olan telefonun Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.

Vivo Y78+ 5G, yalnızca 177 g ağırlığı ve yalnızca 7,89 mm kalınlığıyla ince ve hafif bir telefon. Y78+, kavisli kenarlara sahip 6,78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED ekrana sahiptir ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 1300 nit tepe parlaklığı, 8000000:1 kontrast oranı ve %100 DCI-P3 geniş renk gamını destekliyor.

Cihaz, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 depolama ve 44 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile eşleştirilmiş Snapdragon 695 yongası tarafından destekleniyor. Vivo’ya göre cihaz, birlikte verilen şarj cihazıyla yalnızca 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj olabiliyor.

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Vivo Y78+ 5G, OriginOS 3 ile Android 13 işletim sisteminde çalışır. Özçekimler için 8 megapiksel ön kameraya sahip. Arka kamera modülünde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel portre lensi ve bir LED flaş bulunuyor. Diğer özellikler arasında çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor.