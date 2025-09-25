Xiaomi 17, Çin’de düzenlenen lansmanla resmen tanıtıldı. Xiaomi, “16” serisini tamamen atlayarak doğrudan en yeni amiral gemisi modelini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz gün 15T serisiyle ses getiren şirket, bu sefer de amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ses getirdi. Peki Xiaomi 17 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi 17 özellikleri neler?

Xiaomi 17, Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelen ilk akıllı telefon olma unvanına sahip. Bu nedenle hem performans hem de donanım tarafında teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Xiaomi 17, yalnızca 191 gram ağırlığa sahip kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 6,3 inç düz ekran, yalnızca 1,18 mm inceliğinde çerçevelerle geliyor. Ekran koruması için Xiaomi’nin Dragon Crystal Glass teknolojisi kullanılmış ve panel 3.500 nit’e kadar tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca cihaz; IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla toza ve suya karşı üst düzey koruma sağlıyor. Lansman sırasında dört farklı renk seçeneği duyuruldu.

En çok konuşulan yeniliklerden biri ise batarya oldu. 7.000 mAh kapasiteli batarya, kompakt gövdeye rağmen uzun kullanım süreleri sunuyor. Xiaomi, bu pilin 12 saatten fazla kısa video oynatma sunduğunu belirtiyor. Üstelik 5.000 mAh manyetik powerbank birlikte kullanıldığında, iPhone 17’nin pil ömrünü bile geride bıraktığı iddia ediliyor.

Performansı sürdürülebilir kılmak için cihazda üç boyutlu halka tipi yeni bir soğutma sistemi bulunuyor. Xiaomi, bu sistemin geleneksel buhar odalarına kıyasla üç kat daha verimli çalıştığını belirtiyor. Özellikle uzun süreli oyun deneyimlerinde veya yoğun yapay zekâ işlemlerinde cihazın ısısını kontrol altında tutmak için tasarlandı.

Xiaomi 17, kamera tarafında da iddialı geliyor. Arkada 1/1.31 inç boyutunda Light Hunter 950 ana sensör yer alıyor. Bunun yanında 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto kameralarla üçlü sistem tamamlanıyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüklü selfie kamerası kullanıcıları bekliyor.

Xiaomi 17 fiyatı ne kadar?

Xiaomi 17 fiyatı Çin’de 12GB + 256GB versiyonu için 4.499 yuan (yaklaşık 630 dolar) olarak açıklandı. Diğer seçenekler ise şu şekilde:

12GB + 512GB – 4.799 yuan (yaklaşık 672 dolar)

16GB + 1TB – 4.999 yuan (yaklaşık 700 dolar)

Xiaomi 17 ne zaman Türkiye’de?

Cihazın ön siparişleri Çin’de başlamış durumda ve satışlar 27 Eylül’de yerel saatle 10:00’da başlayacak. Global lansman tarihi henüz açıklanmadı, ancak Xiaomi 17 serisinin 2026’nın başlarında diğer pazarlara açılması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 17 fiyatı ve sunduğu özellikler, 2026’da Android dünyasının en güçlü amiral gemisi olmasına yeter mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.