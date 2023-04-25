Vivo X90 serisi, 26 Nisan’da Hindistan’da piyasaya sürülecek. Standart ve pro modellerin yer alacağı seri, e-ticaret platformu Flipkart üzerinden satışa sunulacak. Lansmanından önce, fiyatlar, RAM ve depolama yapılandırmaları dahil olmak üzere yaklaşan teklifler hakkında sızdırılmış bilgiler dolaşıyor. Vivo X90 serisinin geçtiğimiz Kasım ayında Çin’de piyasaya çıktığını belirtmekte fayda var.

The Tech Outlook tarafından hazırlanan bir rapora göre Vivo X90, 8GB + 128GB ve 12GB + 256GB olmak üzere iki RAM ve depolama varyantıyla satışa sunulacak. Sırasıyla 730 dolar ve 780 dolar olarak fiyatlandırılırlar. Öte yandan X90 Pro, yalnızca tek bir 12GB + 256GB seçeneğiyle satışa sunulacak ve 1000 dolardan fiyatlandırılması bekleniyor.

Vivo X90 ve X90 Pro’nun Hindistan çeşitleri, Çinli ve küresel muadilleriyle aynı özellikleri koruyacak şekilde ayarlandı. Her iki telefonda da kavisli kenarlara sahip 6,78 inç OLED ekran, ortalanmış bir delik, entegre parmak izi tarayıcı, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit tepe parlaklık ve HDR10+ desteği bulunuyor. Standart ve pro modeller, sırasıyla IP64 ve IP68 sertifikalı suya dayanıklıdır.

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Vivo X90 ve X90 Pro, Vivo ve Zeiss ile işbirliği içinde tasarlanmış dairesel çıkıntılı bir kamera modülüne sahip. İlk kurulumda OIS özellikli 50MP Sony IMX866 birincil sensör, 12MP ultra geniş birim ve 12MP telefoto lens bulunuyor. Pro varyantı, 50MP portre birimi ve 12MP ultra geniş lens ile birleştirilmiş 1 inç Sony IMX989 50MP birincil sensöre sahiptir. Her iki telefonda da 32 MP özçekim kamerası ve V2 ISP motoru bulunuyor.

Donanım açısından, Vivo X90 ve X90 Pro, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama ile birleştirilmiş bir Dimensity 9200 işlemci tarafından destekleniyor. Isı dağılımı için gemide bir buhar soğutma odası var. X90, gücünü 4.810 mAh pilden alırken X90 Pro, hem 120 W hızlı şarjı hem de 50 W kablosuz şarjı destekleyen 4.870 mAh bir ünite ile destekleniyor.